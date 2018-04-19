Эдгара Рамиреса позвали в «Круиз по джунглям»

Джонсон сыграет капитана судна, которого нанимают сестра с братом (Блант и Уайтхолл), чтобы отправиться на поиски таинственного дерева, обладающего целебными свойствами. Дикие животные, жестокие конкуренты и пираты — и это еще далеко не все, что ждет героев на пути к цели. Как сообщается, Эдгар Рамирес перевоплотится в главного злодея.

Напомним, что «Круиз по джунглям» основан на одноименном аттракционе из тематического парка Disney , его посетители плывут на лодках в самые опасные и отдаленные уголки Африки и Южной Америки.

Съемки ленты под руководством режиссера Жаумы Кольетт-Серры («Воздушный маршалл») стартуют в мае.