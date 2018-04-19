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Эдгара Рамиреса позвали в «Круиз по джунглям»
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Эдгара Рамиреса позвали в «Круиз по джунглям» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Эдгар Рамирес («На гребне волны») присоединился к Дуэйну Джонсону, Эмили Блант и Джеку Уайтхоллу в новом приключенческом фильме Disney «Круиз по джунглям».
Джонсон сыграет капитана судна, которого нанимают сестра с братом (Блант и Уайтхолл), чтобы отправиться на поиски таинственного дерева, обладающего целебными свойствами. Дикие животные, жестокие конкуренты и пираты — и это еще далеко не все, что ждет героев на пути к цели. Как сообщается, Эдгар Рамирес перевоплотится в главного злодея.
Напомним, что «Круиз по джунглям» основан на одноименном аттракционе из тематического парка Disney, его посетители плывут на лодках в самые опасные и отдаленные уголки Африки и Южной Америки.
Съемки ленты под руководством режиссера Жаумы Кольетт-Серры («Воздушный маршалл») стартуют в мае.
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