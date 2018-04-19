«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом

Фильм «Логово монстра» (в оригинале, кстати, название звучит куда пикантнее — «Плохой самаритянин») — снял Дин Девлин . Девлин — уважаемый автор, он написал сценарии к картинам «Универсальный солдат», «Звездные врата», «День независимости», «Годзилла». Во многих проектах он зачастую выступает в нескольких ролях: продюсер и сценарист, либо продюсер и актер. Сольные постановки даются Девлину куда сложнее. В 2017 году режиссер снял дорогостоящий фильм-катастрофу «Геошторм» с Джерардом Батлером в главной роли. Картина не оправдала ожиданий: она провалилась в прокате и была негативно принята критиками.

В случае с фильмом «Логово монстра» (2018) Девлин пошел другим путем: режиссер снял бюджетный хоррор с элементами триллера, пригласив в проект шотландского актера Дэвида Теннанта . Сценарий к «Логову монстра» написал Брэндон Бойс (он адаптировал повесть Стивена Кинга «Способный ученик» для одноименного триллера 1998 года). Постановщику понравилась моральная дилемма, ставшая перед главным героем триллера Шоном. Молодой грабитель решает спасти девушку-заложницу — возможно, ценой собственной жизни.

Трейлер фильма «Логово монстра»

По сюжету двое молодых людей — Шон (Роберт Шиен) и Дерек (Карлито Оливеро) — работают парковщиками у элитного ресторана. Пока богатые посетители вкушают изысканные яства, парни «арендуют» их авто и обчищают квартиры. Во время одной из вылазок в доме очередного богача Кейла (Дэвид Теннант) мошенники обнаруживают заложницу. Маньяк держит измученную девушку в пыточной камере без окон и света. Шон в испуге убегает (ему как раз не хватало проблем с полицией). Через некоторое время Шон все же обращается в полицию. Парни не подозревают, что попали в ловушку. Психопат втайне наблюдает за ними. Затем он начинает жестокую охоту. Маньяк не любит сразу убивать своих жертв: ему доставляет удовольствие наблюдение за страданиями.

В картине снялись Керри Кондон, Жаклин Байерс, Лиза Бреннер , Ханна Бейрфут, Жаклин Байерс, Роб Негл, Дельпано Виллис.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Фильм стоит посмотреть хотя бы из-за Дэвида Теннанта: уж он-то точно прекрасно справится с ролью хладнокровного маньяка. Судя по трейлеру фильма «Логово монстра», кошки-мышки с Теннантом — зрелище не для слабонервных. Фильм сгодится для любителей пощекотать себе нервы. Безусловно, мимо «Логова монстра» не пройдут фанаты Теннанта. Впрочем, тизеры не всегда оправдывают ожидания зрителей, поэтому убедиться в годности триллера можно будет во время просмотра полнометражной ленты.

Дата выхода фильма «Логово монстра» назначена на 19 апреля 2018 года.