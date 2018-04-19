В Москве пройдут Дни белорусского кино

В рамках проведения 40-го Московского международного кинофестиваля в столице пройдут с 20 по 24 апреля пройдут Дни белорусского кино. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Здесь же доступно расписание показов.

В этом году, наряду с фильмами, вышедшими несколько лет назад, будут также представлены абсолютно новые картины, снятые белорусскими кинематографистами в 2017-2018 годах. В программе подобраны фильмы различных жанров и направлений для разных возрастных категорий и вкусов: семейное кино, мелодрама, приключения, боевик, военное кино.

Откроются «Дни…» новым фильмом известного режиссера, заслуженного деятеля искусств Беларуси, лауреата Государственной премии СССР Вячеслава Никифорова «Тум-Паби-Дум». Фильм представит сам режиссер и популярная белорусская актриса театра и кино, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера в Минске Валерия Арланова.

Свои два фильма «Пес Рыжий» и «Код Каина» представит продюсер Сергей Жданович и популярный не только в Беларуси, но и в России актер театра и кино Анатолий Голуб

Будут демонстрироваться фильмы «Правила геймера» и «Следы апостолов», которые представят Председатель белорусской гильдии актеров, заслуженная артистка Беларуси, актриса театра и кино Светлана Суховей и Председатель Белорусского союза кинематографистов, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения БГАИ, актер театра и кино Виктор Васильев

Программа «Дни белорусских фильмов» становится традиционной, поскольку проходила уже в 2017 году и вызвала большой интерес у российских зрителей. Основной задачей проекта является представление российскому зрителю лучших кинофильмов, снятых белорусскими кинематографистами.

В настоящее время в Беларуси снимается также много российских сериалов и кинофильмов.