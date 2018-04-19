Ещё
«Пионер» открывает «Сезон дьявола»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пионер» открывает «Сезон дьявола» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Фильм Лава Диаса можно будет увидеть 21 апреля в рамках показов 40-го Московского международного кинофестиваля. Неожиданная и в то же время узнаваемая лента главного филиппинского режиссера современности напоминает мюзикл, не теряя при этом своей эпической мощи.
Картина выполнена в привычной для Лава Диаса эстетике, характерными особенностями которой являются медленный темп повествования и длинные планы, черно-белое изображение и невероятно глубокие переливы света и тени. На фоне живописных филиппинских пейзажей разворачиваются исторические события 70-ых годов прошлого века. Режиссер исследует природу режима Фердинанда Маркоса, рассказывает о страданиях и борьбе своего народа. Фильм густо населен мифическими персонажами, раскрывающими всю лживость, подлость и лицемерие власти, дьявольскую сущность любой тирании и насилия над личностью. Сам Лав Диас называет «Время дьявола» — рок-оперой, но жанр фильма скорее тяготеет к фольклорному мюзиклу.
Все до единой музыкальные композиции сочинил сам режиссер. Если раньше он снимал исключительно непрофессиональных актеров, то теперь все чаще работает с филиппинскими звездами. Во «Времени дьявола» главные роли исполняют популярные актеры и модели Пиоло Паскуаль и Шайна Магдайао, а так же филиппинская поп-дива Битуин Эскалантэ.
На Западе Москвы: последние новости
На «Мосфильме» начали обучение будущие редакторы фильмов и сценариев В «Пионере» программа Форума Берлинского кинофестиваля Галерея ХХI века примет участие в «Библионочи-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»5
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение