«Пионер» открывает «Сезон дьявола»

Фильм Лава Диаса можно будет увидеть 21 апреля в рамках показов 40-го Московского международного кинофестиваля. Неожиданная и в то же время узнаваемая лента главного филиппинского режиссера современности напоминает мюзикл, не теряя при этом своей эпической мощи.

Картина выполнена в привычной для Лава Диаса эстетике, характерными особенностями которой являются медленный темп повествования и длинные планы, черно-белое изображение и невероятно глубокие переливы света и тени. На фоне живописных филиппинских пейзажей разворачиваются исторические события 70-ых годов прошлого века. Режиссер исследует природу режима Фердинанда Маркоса , рассказывает о страданиях и борьбе своего народа. Фильм густо населен мифическими персонажами, раскрывающими всю лживость, подлость и лицемерие власти, дьявольскую сущность любой тирании и насилия над личностью. Сам Лав Диас называет «Время дьявола» — рок-оперой, но жанр фильма скорее тяготеет к фольклорному мюзиклу.