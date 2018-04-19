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Киностудия им. Горького снимет 3D-мультик про Кощея Бессмертного
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Киностудия им. Горького снимет 3D-мультик про Кощея Бессмертного 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ
Киностудия имени Горького хочет снять 3D-мультфильм «Кощей» по сказкам Александра Афанасьева.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РФ, в четверг киностудия будет защищать этот проект в столице.
Это полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, адаптированным к сегодняшнему дню и в современной эстетике», — уточнил директор киностудии им. Горького Сергей Зернов.
Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького открылась в 1915 году. За более чем сто лет работы здесь были сняты такие фильмы как «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого и многие другие шедевры отечественного кинематографа.
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