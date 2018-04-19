Киностудия им. Горького снимет 3D-мультик про Кощея Бессмертного

Киностудия имени Горького хочет снять 3D-мультфильм «Кощей» по сказкам Александра Афанасьева

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РФ, в четверг киностудия будет защищать этот проект в столице.

Это полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, адаптированным к сегодняшнему дню и в современной эстетике», — уточнил директор киностудии им. Горького Сергей Зернов