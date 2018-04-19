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Киностудия им. Горького планирует снять 3D-мультфильм про Кощея Бессмертного
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Киностудия им. Горького планирует снять 3D-мультфильм про Кощея Бессмертного 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Это полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, адаптированным к сегодняшнему дню и в современной эстетике», — цитирует директора киностудии детских и юношеских фильмов им. А. М. Горького Сергея Зернова. Киностудия имени Горького считается одной из старейших и крупнейших России. Ей были созданы мультфильмы: «Мать» Всеволода Пудовкина, «Путевка в жизнь» Николая Экка, «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и другие анимационные ленты.
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