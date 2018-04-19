Что смотреть на Московском кинофестивале

В программе нынешнего ММКФ — 40-го по счету — больше 200 фильмов. Здесь и хиты европейских кинофестивалей, и независимые драмы, которые вряд ли доберутся до российских киноэкранов, и вполне себе массовые картины. Конечно, посмотреть все не получится. Рассказываем, что, на наш вкус, точно нельзя пропустить.

Первый (но не самый главный) в этом списке — фильм «Не прикасайся» Адины Пинтилие , наделавший шуму на Берлинском кинофестивале и в итоге взявший главный приз. Румынская документалистка вместе со своими героями пытается понять, что такое близость — получается абсолютно несексуальный фильм о сексе, затрагивающий сразу несколько важных тем — и о принятии себя, и о том, как не раствориться в любви к другому, и о многом другом.

Призер зрительский симпатий Берлинале — триллер «Профиль» Тимура Бекмамбетова тоже пропустить нельзя. Во-первых, из-за темы — картина рассказывает о британской журналистке, внедряющуюся в систему пропаганды «Исламского государства». Во-вторых — из-за режиссера — Бекмамбетов, известный большинству россиян «Елками», в «Профиле» возвращается к независимому кино и пробует себя в качестве режиссера десктоп-триллера — получается очень интересно.

Еще один хит Берлинале на ММКФ — философская драма Филипа Гренинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» — картина собрала множество противоречивых отзывов и точно достойна того, чтобы составить о ней собственное мнение. Добралась до Москвы и парагвайская лесбийская драма «Наследницы» Марсело Мартинесси, снятая под влиянием Тарковского и Сокурова и получившая «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль, — все это, вкупе с вероятностью, что фильм, скорее всего, в российский прокат не выйдет, делает его обязательным к просмотру.

Не стоит ждать в прокате (а значит, надо видеть) и другой хит ММКФ о запретной любви двух женщин — «Неповиновение». Тонкая и нежная драма с Рэйчел МакАдамс Рэйчел Вайс в главных ролях рассказывает о двух еврейских девушках, разлученных много лет назад из-за строгих правил общины, но так и не сумевших забыть друг друга.

Непревзойденный актерский дуэт выводит в «must see» этого фестиваля и фильм «55 шагов» — героини Хелены Бонэм-Картер Хилари Суонк расскажут историю правозащитницы и пациентки психиатрической клиники, решившей судиться за право на отказ от принудительного лечения.

Обязательно стоит увидеть и конкурсную драму «Спитак» Александра Котта о землетрясении в Армении, унесшем 30 лет назад тысячи жизней. До настоящего времени чудовищность и боль трагедии удавалось в русском мире передавать лишь писательнице Наринэ Абгарян , в кино 2 года назад вышел весьма спорный фильм «Землетрясение» Сарика Андреасяна, работа Котта обещает этот пробел восполнить.

Андреасян же на ММКФ устроит мировую премьеру своего нового фильма «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Фильм рассказывает известную историю Виталия Калоева , потерявшего всю семью в авиакатастрофе из-за ошибки авиадиспетчера. Смотреть стоит хотя бы затем, чтобы увидеть, как Нагиев выберется из привычного зрителю амплуа самовлюбленного красавца.

Любопытный участник основного конкурса — режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ «Ню» о китайской девушке, ищущей в Москве свою любовь. Стоит посмотреть, как чувствует себя в режиссерском кресле безусловно талантливая актриса, любимица Кирилла Серебренникова и участница шоу «Голос».

Ну и наконец, еще один элемент обязательной программы — триллер «Первая реформатская церковь» с Амандой Сэйфрид и Итаном Хоуком в главной роли рассказывает о том, как воинствующий священник и прихожанка раскрывают коррупционный заговор, в котором замешаны самые почтенные лица — священнослужители в том числе. И тема, и исполнители главных ролей говорят сами за себя — пропустить нельзя.