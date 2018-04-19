Вторая часть полнометражного мультфильма «Фиксики» выйдет в прокат в 2019 г.

Вторая часть полнометражного мультфильма «Фиксики» выйдет в прокат в 2019 г. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ЗАО «Аэроплан».

«Фиксики» впервые выходят на улицу, такого раньше не было, будет и подводный мир. Это музыкальная комедия, приключенческая, даже остросюжетная, будем выходить предположительно в прокат в 2019 г.», — сообщили создатели мультфильма.

Они добавили, что планируется собрать в прокате более 470 млн руб.

«В прошлом году мы также обращались за поддержкой, производство идет полным ходом. 28 октября 2017 г. состоялась премьера первого фильма, его прокат превзошел наши ожидания, мы собрали более 450 млн руб. в России и СНГ, мультик посмотрели — 2,2 млн зрителей», — пояснили представители.