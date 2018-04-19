Ещё
Вторая часть полнометражного мультфильма «Фиксики» выйдет в прокат в 2019 г.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вторая часть полнометражного мультфильма «Фиксики» выйдет в прокат в 2019 г. 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Вторая часть полнометражного мультфильма «Фиксики» выйдет в прокат в 2019 г. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ЗАО «Аэроплан».
«Фиксики» впервые выходят на улицу, такого раньше не было, будет и подводный мир. Это музыкальная комедия, приключенческая, даже остросюжетная, будем выходить предположительно в прокат в 2019 г.», — сообщили создатели мультфильма.
Они добавили, что планируется собрать в прокате более 470 млн руб.
«В прошлом году мы также обращались за поддержкой, производство идет полным ходом. 28 октября 2017 г. состоялась премьера первого фильма, его прокат превзошел наши ожидания, мы собрали более 450 млн руб. в России и СНГ, мультик посмотрели — 2,2 млн зрителей», — пояснили представители.
Агентство «Москва»: последние новости
Российские программы ММКФ откроет фильм режиссера С.Андреасяна «Непрощенный» Киностудия им. М.Горького начала работу над анимационным фильмом о Кощее по сказкам А.Афанасьева Анимационная лента «Руслан и Людмила» по поэме А.Пушкина может выйти в прокат в декабре 2020 г.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»5
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение