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Министерство культуры РФ предложило снять фильм или сериал о событиях в Донбассе
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Министерство культуры РФ предложило снять фильм или сериал о событиях в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. События последних лет в Донбассе достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал. Такую точку зрения высказал в четверг первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на открывшейся в Москве конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».
Он отметил, что сотрудничество России с республиками Донбасса в области культуры все это время активно развивается. «Сотни российских творческих коллективом побывали там с гастролями, выступали не только в крупных городах, но и доезжали до небольших населенных пунктов, находящихся даже в непосредственной близости от линии соприкосновения, например до Горловки», — отметил Аристархов. А драматические театры Донецка и Луганска представляли свои спектакли в российских городах, добавил он.
Особо заместитель министра выделил роль российской компании «Росгосцирк», которая организовывала выступления своих артистов даже в самые тяжелые дни военного конфликта на востоке Украины и принимала самое активное участие в восстановлении пострадавших от обстрелов зданий музеев, театров и других культурных объектов Донецкой и Луганской народных республик. «В частности, усилиями „Росгосцирка“ было полностью восстановлено разрушенное обстрелами с украинской стороны здание цирка в Луганске», — отметил он.
"Но, к сожалению, — заметил Аристархов, — у нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе". «Нет хорошего сценария, — продолжал он. — Мы очень ждем предложений на это счет, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии».
Первая конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» собрала несколько сотен представителей российских регионов и народных республик Донбасса. В течение двух дней им предстоит обсудить вопросы культурно-исторического характера, а также молодежной политики. В частности, в рамках встречи будут работать три тематические секции: «Русский мир и борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны», «Культурное пространство народов РФ и Донбасса» и «Проекты в сфере молодежной политики».
Одним их организаторов конференции выступил Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины. По словам его председателя, вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева, конференция «должна продемонстрировать культурное единение русского и украинского народов», «должна показать всему миру, что народы России и Донбасса могут сотрудничать, могут жить одним миром».
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