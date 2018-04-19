В Минкультуры России заявили о недостатке фильмов о событиях на Донбассе

Русскому культурному пространству не хватает художественных фильмов и сериалов о событиях на Донбассе — таких же, какие недавно были сняты о событиях, связанных с присоединением Крыма к России. Об этом заявил первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов , выступая на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».

«Мы ждем таланты, которые смогут создать такой фильм — есть фильм про события в Крыму, и теперь мы ждем тех, кто сможет создать кинокартину или сериал о событиях в Новороссии», — сказал Владимир Аристархов. Он отметил, что пятый год граждане ЛНР и НР «находятся на острие борьбы за русский мир». «У нас общие ценности, общее мировоззрение, и очень важно, чтобы находились в едином культурном пространстве» — заявил Владимир Аристархов.

Первый замминистра культуры РФ обратил внимание на постоянные гастроли российских артистов, звезд самого высокого уровня в ЛНР и ДНР. Также он отметил помощь театров России в восстановлении зданий театров, цирков на Донбассе. Отдельно он поблагодарил представителей реставрационной отрасли России — ими было собрано и отправлено на Донбасс большое количество материалов для восстановления культурного наследия.