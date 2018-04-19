Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино 

1/8 Остановившееся сердце можно запустить с помощью дефибриллятора. Киношные врачи-волшебники буквально вытаскивают с того света пациентов, у которых прекратило работать сердце. Достаточно пару раз приложить к их груди дефибриллятор, крикнуть: "Разряд!", и чудесным образом пациент оживает. На самом деле, если сердце уже не бьется, все, на что в данном случае способно устройство, — сжечь его. Фото: Кадр из фильма "Коматозники"

2/8 Тонущие люди громко зовут на помощь и размахивают руками. В реальности человек инстинктивно "экономит" дыхание: успеть закричать и набрать воздух в легкие одновременно просто невозможно. Да и руки в данном случае нужны не для хаотичных движений, а для того, чтобы удержаться на плаву. Фото: Кадр из фильма "Престиж"

3/8 Чтобы заявить о пропаже человека, нужно выждать 24 часа. Доблестные полицейские в кино почему-то не торопятся начинать поиск пропавших. Выждать сутки — правило американских боевиков. На самом деле, в полицию надо обращаться немедленно! Часто первые 24 часа с момента пропажи самые важные в поисках. Есть только одно условие — вы должны быть близким родственником пропавшего. Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая"

4/8 Хлороформом быстро и надолго можно усыпить. В кино преступнику достаточно приложить тряпочку, смоченную в препарате, к лицу жертвы и она буквально через секунды надолго засыпает. В реальности этот номер не пройдет. Для того, чтобы заснуть, необходимо вдыхать пары хлороформа в течение хотя бы пяти минут. А чтобы действие продолжалось, необходимо "подпитывать" жертву парами препарата. Фото: Кадр из фильма "Хлороформ"

5/8 Стрелять с двух рук — легко! Нет, главные герои, конечно, люди не такие простые: спецподготовка, все дела... Но тут дело в обычной биологии. Бинокулярное зрение предполагает, что оба глаза направлены в одну точку. То есть, стреляя из двух пистолетов, целиться реально только из одного. Смысл во втором вообще отпадает. Фото: Кадр из фильма "Матрица"

6/8 Автомобили взрываются почем зря. Падение авто со скалы или врезавшаяся в стену машина с преступниками неизменно сопровождаются взрывом и языками пламени. Бензин, конечно, вещество горючее, но для того, чтобы стать детонатором взрыва, он должен смешаться с кислородом в определенной пропорции. Но взрыв в кадре — это же так зрелищно! Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима 2"

7/8 Хакеры за секунды взламывают все коды и вытаскивают любую информацию. В реальности, чтобы написать и протестировать какой-либо код или пароль, даже самым крутым взломщиком необходимо иметь в запасе хотя бы несколько часов. А еще обидно, если эти старания успехом не увенчаются: некоторые архивы существуют лишь в бумажном варианте. Фото: Кадр из фильма "Кунг Фьюри"