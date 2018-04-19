Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино 

Многие давно перестали верить тому, что показывают по телевизору или печатают в газетах. А уж режиссерам блокбастеров верить не стоит почти наверняка, правда?
Большинство из того, что показывают зрителям в кино, в реальной жизни может обернуться настоящим кошмаром.
Нет мы не говорим сейчас об умопомрачительных трюках вроде прыжка с парашютом с крыши небоскреба или способности главных героев кинолент задерживать дыхание под водой на десятки минут. В это, действительно, сложно поверить.
Но есть другие мелкие детали, которые порой даже не вызывают желания усомниться, что так может быть на самом деле. А между тем, именно эти "трюки" повторить в реальной жизни практически невозможно. Некоторые киномифы — в фотогалерее.