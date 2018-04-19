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Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
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Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино 

Рамблер 53 минуты назад
Порой в фильмах показывают откровенную ерунду. Или не порой…
1/8  Остановившееся сердце можно запустить с помощью дефибриллятора. Киношные врачи-волшебники буквально вытаскивают с того света пациентов, у которых прекратило работать сердце. Достаточно пару раз приложить к их груди дефибриллятор, крикнуть: "Разряд!", и чудесным образом пациент оживает. На самом деле, если сердце уже не бьется, все, на что в данном случае способно устройство, — сжечь его.
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2/8  Тонущие люди громко зовут на помощь и размахивают руками. В реальности человек инстинктивно "экономит" дыхание: успеть закричать и набрать воздух в легкие одновременно просто невозможно. Да и руки в данном случае нужны не для хаотичных движений, а для того, чтобы удержаться на плаву.
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3/8  Чтобы заявить о пропаже человека, нужно выждать 24 часа. Доблестные полицейские в кино почему-то не торопятся начинать поиск пропавших. Выждать сутки — правило американских боевиков. На самом деле, в полицию надо обращаться немедленно! Часто первые 24 часа с момента пропажи самые важные в поисках. Есть только одно условие — вы должны быть близким родственником пропавшего.
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4/8  Хлороформом быстро и надолго можно усыпить. В кино преступнику достаточно приложить тряпочку, смоченную в препарате, к лицу жертвы и она буквально через секунды надолго засыпает. В реальности этот номер не пройдет. Для того, чтобы заснуть, необходимо вдыхать пары хлороформа в течение хотя бы пяти минут. А чтобы действие продолжалось, необходимо "подпитывать" жертву парами препарата.
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5/8  Стрелять с двух рук — легко! Нет, главные герои, конечно, люди не такие простые: спецподготовка, все дела... Но тут дело в обычной биологии. Бинокулярное зрение предполагает, что оба глаза направлены в одну точку. То есть, стреляя из двух пистолетов, целиться реально только из одного. Смысл во втором вообще отпадает.
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6/8  Автомобили взрываются почем зря. Падение авто со скалы или врезавшаяся в стену машина с преступниками неизменно сопровождаются взрывом и языками пламени. Бензин, конечно, вещество горючее, но для того, чтобы стать детонатором взрыва, он должен смешаться с кислородом в определенной пропорции. Но взрыв в кадре — это же так зрелищно!
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7/8  Хакеры за секунды взламывают все коды и вытаскивают любую информацию. В реальности, чтобы написать и протестировать какой-либо код или пароль, даже самым крутым взломщиком необходимо иметь в запасе хотя бы несколько часов. А еще обидно, если эти старания успехом не увенчаются: некоторые архивы существуют лишь в бумажном варианте.
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8/8  Пистолет с глушителем стреляет без звука. Незаметно перестрелять кучу народу и уйти никем не замеченным? Легко: достаточно только навернуть на "пушку" глушитель и бесшумно "убрать" всех неугодных. На деле совершить преступление "по-тихому", например, в квартире не получится. Глушитель, конечно, сделает звук выстрела менее громким, но не лишенный слуха человек его точно услышит.
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Многие давно перестали верить тому, что показывают по телевизору или печатают в газетах. А уж режиссерам блокбастеров верить не стоит почти наверняка, правда?
Большинство из того, что показывают зрителям в кино, в реальной жизни может обернуться настоящим кошмаром.
Нет мы не говорим сейчас об умопомрачительных трюках вроде прыжка с парашютом с крыши небоскреба или способности главных героев кинолент задерживать дыхание под водой на десятки минут. В это, действительно, сложно поверить.
Но есть другие мелкие детали, которые порой даже не вызывают желания усомниться, что так может быть на самом деле. А между тем, именно эти "трюки" повторить в реальной жизни практически невозможно. Некоторые киномифы — в фотогалерее.
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