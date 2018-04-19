«Гением» третьего сезона в сериале от National Geographic будет Мэри Шелли

Каждый сезон сериала «Гений» рассказывает историю одного из выдающихся мыслителей своего времени. Дебютировал рассказом о жизни создателя теории относительности Альберта Эйнштейна . 24 апреля в эфир выйдет первая серия второго сезона — о Пабло Пикассо в исполнении

Вице-президент National Geographic Кэролин Бернштайн объяснила выбор героини третьего сезона «неизгладимым отпечатком», который творчество Шелли наложило на всю литературу 20-го века, а также ее яркой жизнью «по своим правилам», для которой сто лет назад требовалась немалая отвага.

Никаких данных о том, кто сыграет главные роли в третьем сезоне, пока нет.

Книга «Франкенштейн, или Современный Прометей» вышла в 1918 году. Она рассказывает историю доктора Виктора Франкенштейна , который создал и оживил монстра, собранного из частей мертвых тел. Некоторые исследователи называют роман первым произведением в жанре научной фантастики, так как для создания чудища Франкенштейн использует научные методы.

Первый набросок Шелли создала в 1916 году во время отдыха на озере в Швейцарии в компании Джорджа Байрона . В мемуарах Шелли писала, что увидела идею во сне: «Мне привиделся бледный ученый, последователь оккультных наук, склонившийся над существом, которое он собирал воедино. Я увидела омерзительного фантома в человеческом обличии, а потом, после включения некоего мощного двигателя, в нём проявились признаки жизни, его движения были скованы и лишены силы. Это было ужасающее зрелище». Название «Франкенштейн» Шелли заимствовала у немецкого замка, где в XVII веке работал алхимик Иоганн Конрад Диппель, ставший одним из прообразов главного героя романа.