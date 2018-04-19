Театральные премьеры мая: «Игра» в Театре Наций и «Дачники» в ШДИ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости , Наталия Курова. В мае московские театры разделились — одни выпускают новые спектакли, а другие отправляются на гастроли. Но театралам не придется беспокоиться — будут премьеры, а также много разных музыкальных и театральных фестивалей и концертов.

Большой театр

Большой театр берет паузу и отправляется в мае на гастроли в Китай и Корею. Вернется к работе на родной сцене в июне, а в июле покажет две завершающие премьеры — «Богему» и Вечер к 200-летию Мариуса Петипа. Нынешний сезон богат на премьеры — уже состоялись балеты «Нуреев» и " Анна Каренина ", оперы «Пиковая дама» и «Бал-маскарад».

Но с 13 по 24 мая опера, балет и оркестр ГАБТа на гастролях в Китае. Москвичи выступят на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Откроет гастроли Большой театр оперой «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова . Музыкальный руководитель постановки и дирижер маэстро Геннадий Рождественский , режиссер Юлия Певзнер . Спектакли пройдут 13, 14 и 15 мая.

Затем китайская публика сможет увидеть два балета: «Корсар» в хореографии Петипа и «Пламя Парижа» в хореографии Алексея Ратманского . С 27 мая в Сеуле Большой театр представит балет «Жизель» в хореографии Юрия Григоровича

Мариинский театр

Мариинский театр откроет месяц выступлением 1 мая выдающегося корейского пианиста Сон Чжин Чо с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Концертном зале. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев

Пятого мая на исторической сцене театра состоится полусценическое исполнение оперы «Кармен» Жоржа Бизе , приуроченное к 30-летию творческой деятельности народной артистки России Ольги Бородиной , которая выступит в главной роли.

Фестиваль детских музыкальных театров-студий «Мариинский детям: дети в Мариинском» пройдет со 2 по 6 мая.

В Санкт— Петербурге 24 мая откроется ХХVI фестиваль «Звезды белых ночей» — один из самых грандиозных и масштабных международных музыкальных форумов. За 25 лет его временные рамки расширились от 10 дней до двух месяцев, в течение которых выступят представители музыкальной элиты. Ежегодно в фестивальной программе — в этом году это 190 событий — лучшие оперные и балетные спектакли репертуара и, конечно, премьеры. В числе премьер — постановка оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди . Балетная программа пройдет под знаком 200-летия выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Фестиваль продлится до 22 июня.

С 29 апреля по 20 мая по инициативе Валерия Гергиева пройдет фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT». В нем принимают участи оркестры музыкальных училищ, детских музыкальных школ и школ искусств. Это возможность для юных музыкантов попробовать себя на большой сцене (Мариинский-2) и заявить о себе.

Театр имени Пушкина

Первую постановку одного из самых ярких произведений всемирно известного автора Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир» представит художественный руководитель театра имени Пушкина, известный режиссер Евгений Писарев . Этот спектакль об истории любви Виолы Де Лессепс и Уильяма Шекспира обещает стать событием этого сезона в Москве.

Остроумная фантазия на тему биографии Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта».

Эта озорная и грустная история о людях эпохи Возрождения, людей чести и достоинства, верящих в дружбу и братство и готовых сражаться за свою любовь насмерть.

Театральная фантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой «закулисья» елизаветинской Англии, с неожиданными поворотами сюжета, многочисленными героями будет интересна и заядлым театралам и широкому зрителю.

Премьера состоится 11 мая на основной сцене театра.

Театр Наций

Театр Наций представит в мае триллер «Игра» по пьесе Энтони Шеффера в постановке известного болгарского режиссера Явора Гырдева. Москвичи знают этого режиссера по спектаклям «Метод Гренхольма» и «Киллер Джо» в Театре Наций. Впервые он поразил московскую публику в 2004 году своим спектаклем «Человек-подушка», перевернувшим представления об условности.

Пьеса Шеффер больше известна под названием «Сыщик», как назывался и фильм Кеннета Брайна.

Драматург Михаил Дурненков адаптировал текст пьесы для театра Наций, перенес действие в наши дни и немного поменял биографии героев. Так что те зрители, которые видели фильм, не смогут предугадать, как развернутся события в спектакле, который Гырдев сравнивает с виртуальной стратегической игрой.

Премьерные показы пройдут 10, 11, 13 мая.

Школа драматического искусства

Театр «Школа драматического искусства» представит современную версию знаменитой пьесы Максима Горького «Дачники». Режиссер Александр Огарев сочинил трактат-памфлет: «Салон», «Пленэр», «Выстрел». Премьера состоится в последний майский день 31 числа.

Давняя традиция интеллигентов проводить лето на даче в естественной среде способствует не только успокоению нервов, но и освобождению и обострению мыслей и чувств. Дачный воздух усиливает эмпатию не только к ближнему, а и к судьбам далеких людей, обостряет внимание к проблемам этики, политики, всемирной справедливости и даже изменению климата на планете.

Герои пьесы «Дачники» формируют для себя высокие цели и обнаруживают в себе бессилие их осуществить. В чертах тоскующих и многословных, мечущихся в поисках истины обитателей дач, зрители узнают и свои черты.

"Наша команда сочинила самоироничный трехчастный трактат-памфлет о собственно никчемности в стране", — сказал режиссер накануне премьеры.

"Первая часть — «Салон». Вторая — «Пленэр». Третья — «Выстрел». Горьковский юмор, желчь и даже злость к собственным героям сегодня необходимы нам как инъекция, прививка к таким страшным болезням, как равнодушие, цинизм, ассоциальность", — отметил он.

Театр Сатиры

Московский театр «Сатиры» представит премьеру спектакля «Горгоны» известного американского драматурга Дона Нигро . Его пьесы уже более сорока лет с успехом идут на сценах театров мира. Одно из самых известных его драматических произведений — «Горгоны», написано для двух знаменитых драматических актрис.

Это история двух вечных соперниц, которым предстоит сниматься вместе в одном кассовом голливудском фильме. Всю жизнь они враждовали — из-за ролей, поклонников, гонораров. Всю жизнь они ненавидели друг друга, и теперь по-прежнему ссорятся и мирятся. Последняя встреча королев экрана — это очередной поединок, финал которого неизвестен…

В главных ролях звезд выступят ведущие актрисы театра и кино — Алена Яковлева Марина Ильина . Мистера Халивуд сыграет актер Антон Буглан.

Над постановкой работали режиссер Наталия Фекленко , сценарист Акинф Белов, художник по костюмам Виктория Севрюкова.

Премьерные показы пройдут 27 и 30 мая.

Театр имени Ермоловой

На сцене Ермоловского театра режиссер-экспериментатор Максим Диденко представит спектакль «Текст» в жанре «кибернуар». Премьерные показы пройдут 15 и 16 мая.

"Текст" — первая постановка по роману Дмитрия Глуховского , повествующего о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после отбывания срока в тюрьме. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей — телефон стал вторым «я» человека. В спектакле этот гаджет станет полноценным героем истории наравне с реальными персонажами.

Роман «Текст» перевернет представления зрителей о добре, зле и возмездии.

Жанр спектакля его создатели определили как «кибернуар»— эксперимент на стыке надрывного французского и американского кино 50— х и романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь.

"Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона. Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни. Это абсолютно интернациональная история ухода из жизни в маленький черный квадратик…" — считает Диденко.

Губернский театр

Губернский театр под руководством Сергея Безрукова подготовил к маю подарок для юного зрителя — сценическую версию знаменитой и любимой взрослыми и детьми сказки «Золотой ключик». Спектакль, премьера которого намечена на 12-13 мая, будет называться «Золотой ключ».

Для создания постановки театр пригласил четырехкратного лауреата премии «Золотая Маска» Евгения Ибрагимова , известного как «солнечный режиссер, которому подвластны все жанры кроме скучного».

Автор сценографии известнейший художник, мастер своего дела, лауреат премии «Золотая Маска» Эмиль Капелюш

Режиссер выбрал для постановки известную сказку о приключениях деревянного человека Буратино и его друзей. Но, как обещает режиссер, зрителей ждут сюрпризы — театр покажет Неизвестные приключения Буратино. Если использовать современный язык киноиндустрии, то это будет мидквел сказки Алексея Толстого . История о кукольном народе, поднявшем бунт против жестокого Карабаса Барабаса, становится основой для театральной игры.

После множества испытаний и приключений, кукольный народ, наконец, обретет свободу, а зрители заново откроют для себя мудрость этой сказки Толстого.