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Хоть в 3D показывай: в Академгородке восстановили уникальный фильм о городе 1980-х
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Хоть в 3D показывай: в Академгородке восстановили уникальный фильм о городе 1980-х 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы Станислав Шуберт и Анатолий Антонов отреставрировали тридцатилетний фильм о городе, снятый в 1987 году на Западно-Сибирской студии кинохроники.
«История с реставрацией этого фильма началась, когда на НГС в прошлом году я увидел этот фильм, выложенный кем-то в сеть в очень плохом качестве. Это была очень «заезженная» пленка с грязью и царапинами, к тому же с сильно выцветшим цвет. Фильм является уникальным для нашего города тем, что это цветной широкоэкранный фильм, снятый на профессиональную 35 мм кинопленку специалистами Западно-Сибирской студии кинохроники. И, пожалуй, последний фильм о нашем городе, запечатлевший его в советскую эпоху. Подумал, что к 125-летию города надо его восстановить и показать горожанам», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр Станислав Шуберт.
За помощью в реставрации плёнки он обратился к звукорежиссёру Анатолию Антонову — он около 40 лет проработал на Западно-Сибирской киностудии, а теперь является хранителем киноархива. Антонову удалось найти наиболее сохранившуюся копию фильма.
Анатолий Антонов отсканировал плёнку на специальном на аппарате в «Новосибирсккиновидепрокате» — по словам Шуберта, сейчас это единственное место в Новосибирске, где можно профессионально оцифровать кинопленку.
Полностью фильм покажут в субботу, 21 апреля, в Музее документального кино — на Yotube его выложат только после премьеры. Сегодня Шуберт и Антонов выложили трейлер к фильму, где можно сравнить фрагменты видео до и после реставрации. На показ фильма пригласили участника съёмочной команды звукорежиссёра Валерия Соловьёва.
Фильм начинается с посадки самолёта «Аэрофлота» в Новосибирске, а после авторы рассказывают об истории города. Съёмки велись в разных районах города и на известных предприятиях.
«Цвет, к сожалению, плохо сохранился из-за того, что советские цветные пленки были изначально плохого качества и давали искаженное цветовоспроизведение, со временем выцветали. Они содержали нестойкие красители: первыми разрушались внешний и средний слои — голубой и зеленый, оттого цвет искажался, на языке киношников и архивистов, эти пленки называют «кирпич» или «борщ» из-за приобретенного красно-фиолетового оттенка изображения», — объяснил Станислав трудности реставрацию архивных плёнок.
Как утверждают реставраторы, изображение могло бы быть более чётким, если бы в Новосибирске остались негатив, но их передали в Красногорский архив кинофотодокументов.
Этой зимой Станислав Шуберт оцифровал видео из семейного архива своей ученицы — её дедушка снял, как в 1968 году в Новосибирске праздновали Масленицу.
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