Герман-младший хочет снять фильм про Первую мировую войну

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Режиссер Алексей Герман-младший планирует снять фильм «Воздух» про первый год Первой мировой войны, который будет лучше, чем «Дюнкерк» британского режиссера Кристофера Нолана

Он отметил, что фильм будет охватывать первый год Первой мировой войны. Режиссер планирует сделать его «пронзительным, тонким и человеческим». «Может быть, немного нагло прозвучит, но мы хотим добиться более высокого качества, чем, например, у фильма „Дюнкерк“. Мы верим, что с гораздо меньшим бюджетом можно сделать реальную пронзительную историю», — сказал Герман-младший на очной защите проектов Фонда кино.

По словам режиссера, в картине будет много съемок воздушных боев, поэтому в настоящее время продумываются технические способы осуществления этой задумки. «Это своего рода ноу-хау, поэтому мы впереди всей планеты», — подчеркнул он.

Герман-младший добавил, что в картине рассказывается про «генезис победы», про подвиг, который живет в каждом из нас и то, что нас объединяет. Создатели картины также рассчитывают на международный успех и просят у Фонда 120 миллионов рублей на безвозвратной основе при общих расходах в более чем 450 миллионов рублей.