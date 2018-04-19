Создатели фильма ужасов «Пассажир» планируют собрать в прокате около 1,5 млрд руб.

Фильм ужасов «Пассажир» претендует на финансовую поддержку Фонда кино. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ООО «Водород 2011».

«Мы стараемся экспериментировать в разных жанрах, зашли в жанр фильмов ужасов. Фильм «Пассажир» — дорогостоящий проект. Мы понимаем, что ключевым моментом будет образ монстра, он должен быть оригинальным и пугающим, привлекли компанию Main Road Post. В прокате планируется собрать около 1,5 млрд руб.», — сказали представители компании.