Авторы «Притяжения» и режиссер клипов «Ленинграда» снимут хорроры про внутренних монстров 

Продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко ("Лед", «Притяжение») намерены снять фильм ужасов «Пассажир», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление авторов «Льда» и «Притяжения» на очной защите проектов компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства.
"Мы попробовали себя в фантастике в «Притяжении», в спортивной мелодраме «Лед»… Теперь мы зашли на территорию, которую давно хотели попробовать, — это жанр фильма ужасов… Герой нашего фильма носит в себе монстра, иногда выпускает его наружу, и он жрет нас всех", — рассказал Андрющенко. Режиссером фильма, действие которого разворачивается в СССР, станет Егор Абраменко.
Автор клипа группы «Ленинград» «Не Париж» Павел Сидоров также собирается снять полнометражный хоррор о демонах внутри человека. О фильме ужасов «Рассвет» рассказал сопродюсер фильма Владислав Северцев. «Рассвет» — это история о том, что такое реальность, которая нас окружает, и что самые страшные демоны живут внутри людей", — пояснил Северцев.
Ранее стало известно, что Алексей Герман-младший собирается снять картину о начале Первой мировой войны «Воздух», которая по качеству должна обогнать «Дюнкерк» Кристофера Нолана.