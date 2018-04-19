Д. Нагиев снимется в новом комедийном фильме «Спасите Колю!» 

Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ЗАО «Мотор фильм студия».
«Главную роль в комедии «Спасите Колю!» сыграет Дмитрий Нагиев. Сама история строится на взаимоотношении отца и дочери, тема вечного противостояния отцов и детей. В результате этой истории герои изменятся, изменятся и их отношения», — сказали представители киностудии.
По словам создателей ленты, съемки начнутся летом 2018 г., а релиз картины намечен на 2019 г.