Д. Нагиев снимется в новом комедийном фильме «Спасите Колю!»

Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ЗАО «Мотор фильм студия».

«Главную роль в комедии «Спасите Колю!» сыграет Дмитрий Нагиев . Сама история строится на взаимоотношении отца и дочери, тема вечного противостояния отцов и детей. В результате этой истории герои изменятся, изменятся и их отношения», — сказали представители киностудии.

По словам создателей ленты, съемки начнутся летом 2018 г., а релиз картины намечен на 2019 г.