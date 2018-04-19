В Канне представят фильмы «Дело Собчака» и «Непрощенный»

Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая, Россию в основной программе смотра будет представлять фильм Кирилла Серебренникова «Лето». «Мы рады, что в этом году Игорь (Угольников) объявляет свой большой проект „Ильинский рубеж“, это невероятная человеческая гуманная история на фоне военных событий. Он впервые будет презентован в российском павильоне в Канне», — сказала Мцитуридзе.

Она отметила, что одним из самых крупных проектов станет фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской . «В фильме, можно сказать, главную роль играет действующий президент Российской Федерации Владимир Путин . Там будет много персонажей, которые дают интервью, поэтому фильм сделан в жанре документального расследования, такой своеобразный триллер», — пояснила глава Роскино.

Пресс-конференция, посвященная проведению 71-го Каннского международного кинофестиваля, в МИА «Россия сегодня»

Еще одной картиной, которую представят в российском павильоне в Канне, станет драма «Непрощенный» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. «Мне кажется, и для Дмитрия, и для Сарика наступил момент именно здесь и сейчас, что один — большой драматический актер, а второй — драматический режиссер. Мы много уважаемых людей послушали во время этого фильма, надеюсь, что картина понравится зрителю», — подчеркнул продюсер Геворг Андреасян.

В Канне также расскажут про новый проект Тимура Бекмамбетова «1968 digital» — технику вертикального показа. «И выбран год 1968, который идеально коррелируется с „Каннским фестивалем, потому что именно в 1968 году он был отменен“, — добавила Мцитуридзе.

Генеральный директор „Роскино“ Екатерина Мцитуридзе во время пресс-конференции, посвященной проведению 71-го Каннского международного кинофестиваля, в МИА „Россия сегодня“

В то же время Фонд кино представит итоги работы российской киноиндустрии в 2017 году, а Москино — Московскую кинокомиссию, основная цель которой состоит в помощи организации киносъемок в российской столице.

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