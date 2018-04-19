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В Канне представят фильмы «Дело Собчака» и «Непрощенный»
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В Канне представят фильмы «Дело Собчака» и «Непрощенный» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фильмы «Ильинский рубеж», «Непрощенный», «Дело Собчака», а также новый формат «1968 digital» Тимура Бекмамбетова и Московскую кинокомиссию представят в Российском павильоне на Каннском фестивале, сообщила глава Роскино Екатерина Мцитуридзе на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая, Россию в основной программе смотра будет представлять фильм Кирилла Серебренникова «Лето». «Мы рады, что в этом году Игорь (Угольников) объявляет свой большой проект „Ильинский рубеж“, это невероятная человеческая гуманная история на фоне военных событий. Он впервые будет презентован в российском павильоне в Канне», — сказала Мцитуридзе.
Она отметила, что одним из самых крупных проектов станет фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской. «В фильме, можно сказать, главную роль играет действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Там будет много персонажей, которые дают интервью, поэтому фильм сделан в жанре документального расследования, такой своеобразный триллер», — пояснила глава Роскино.
Пресс-конференция, посвященная проведению 71-го Каннского международного кинофестиваля, в МИА «Россия сегодня»
Еще одной картиной, которую представят в российском павильоне в Канне, станет драма «Непрощенный» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. «Мне кажется, и для Дмитрия, и для Сарика наступил момент именно здесь и сейчас, что один — большой драматический актер, а второй — драматический режиссер. Мы много уважаемых людей послушали во время этого фильма, надеюсь, что картина понравится зрителю», — подчеркнул продюсер Геворг Андреасян.
В Канне также расскажут про новый проект Тимура Бекмамбетова «1968 digital» — технику вертикального показа. «И выбран год 1968, который идеально коррелируется с „Каннским фестивалем, потому что именно в 1968 году он был отменен“, — добавила Мцитуридзе.
Генеральный директор „Роскино“ Екатерина Мцитуридзе во время пресс-конференции, посвященной проведению 71-го Каннского международного кинофестиваля, в МИА „Россия сегодня“
В то же время Фонд кино представит итоги работы российской киноиндустрии в 2017 году, а Москино — Московскую кинокомиссию, основная цель которой состоит в помощи организации киносъемок в российской столице.
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