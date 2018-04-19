Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка 

Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк и Джоном Хэном и «Анон» с Амандой Сэйфрид и Клайвом Оуэном, из которого публике были показаны несколько отрывков, и ремейк классической комедии «За бортом», где Курта Рассела заменила Анна Ферис.
За ними стартует мистический хоррор «Реинкарнация» в лучших традиция «Сплита» и «Ведьмы», также очаровательная комедия «Книжный клуб» с Дайан Китон и Джейн Фондой, которая рассказывает о пользе чтения книг и о том, что любви все возрасты покорны и не стоит отказывается от чувств и радостей жизни из-за предрассудков о том, что положено в эти годы.
Уже в июле зрители увидят «Талли» — новую работу Джейсона Райтмана («Джуно», «Мне бы в небо») с очень разноплановой Шарлиз Терон в главной роли. А в конце лета можно будет посмотреть новую работу создателей самого лаконичного боевика нашего времени «Джона Уика» — еще одна «Реинкарнация», но уже с все тем же Киану Ривзом от сценариста «Послезавтра», информацию о фильме прокатчик пока держит в секрете. Осенью же придет время «Лондонских полей» — британской картины с Джейми Алекандер («Тор», «Слепая зона»), скандалисткой Эмбер Херт («Аквамен», «Ромовый дневник») и Капитаном Джонни Деппом.
Далее свой пакет фильмов представила компания Megogo Distribution. Они попытаются напугать кинопублику проектами: «Дыши во мгле» с Ольгой Куриленко и «Истерией» от продюсера Джейсона Блума («Прочь», франшиза «Судная ночь»).
Их главным релизом для семейного просмотра станут «Псы под прикрытием» с уже полюбившимися зрителям болтливыми собачками. Некоторым из них так повезло, что в России их озвучат Гарик Харламов и Кристина Асмус. Псмотреть на говорящих голосами звезд собак можно будет уже скоро — премьера картины назначена на 31 мая. Продолжать заявленную тему прокатчики собираются с помощью анимации — «В поисках йети» появится на экранах уже в августе.
Посмеяться над более взрослым юмором можно будет, посмотрев долгожданную картину «Аферисты поневоле» с по-настоящему звездным актерским ансамблем: Ума Турман, Стивен Фрай, Тим Рот и София Вергара. Сильвестр Сталлоне решил продолжить довольно-таки успешную картину «План побега» и пригласил составить себе компанию Джейми Кинг («Город грехов») и Дэйва Батисту («Бегущий по лезвию 2049», «Стражи галактики»). Разжился прокатчик и одним фильмом, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале этого года — «Кодексом Готти» с Джоном Траволтой.
Кадр из мультфильма «Эллиот — самый маленький олень Санты»
Осенью кинопублику ждет возвращение на большие экраны сурового Джерарда Батлера в «Охотнике-убийце», а завершать 2018 год для Megogo будет мультфильм «Эллиот — самый маленький олень Санты». А вот начинать 2019 прокатчики будут бодро, мощно и активно с перезапуском «Хеллбоя» Нила Маршалла.
Третьей кинопрокатной компанией стала недавно образованная RFG Distribution. В ее пакете RFG пока исключительно российские проекты. Киноальманах «Свидетели» уже показывался по частям на различных кинофестивалях, а сейчас создатели решили показать зрителям историю, снятую Константином Фамом, целиком. Затем на экраны выпустят «Испытание» это продолжение довольно-таки известной картины «Училка» Алексея Петрухина с теми же актерами. А уже осенью можно будет увидеть шпионский детектив «Прощаться не будем».
Последней в этот день стала кинокомпания «Каропрокат». В ее пакете теперь есть совсем недавно пичинговавшийся и получивший поддержку от Фонда Кино «Стрельцов» младшего Учителя с обязательным Сашей Петровым в главной роли и футболом, как стилем жизни. Финальная часть «Гоголя» тоже скоро появится в кинотеатрах — уже 30 августа зрители смогут увижеть завершение трилогии. А на новогодние праздники кинопублику будет веселить «Полицейский с Рублевки» перебравшийся с телеэкранов в кино. Народная комедия в лучших традициях «Горько» — «Счастья! Здоровья!» ушла на осень.
Пощекотать нервы компания предлагает уже 14 июня с лентой «Фото на память». А уже в сентябре, братья Андреасян покажут зрителям другой взгляд на трагедию Виталия Калоева — картину «Непрощенный». Создатели обещают реалистичную, драматическую историю с неузнаваемым Дмитрием Нагиевым, премьера которой пройдет на ММКФ. Несколько сцен из фильма только подтвердили потенциал картины.
Рэп-банда «Газгольдер» представили свою новую картину «Клубаре» с Евгением Стычкиным и Дашей Чарушей. А детей уже в ближайшее время порадуют «Смешарики», которые на этот раз будут путешествовать по разным эпохам. Финалом презентации стал «Собибор» эту непростую историю преодоления представил лично Константин Хабенский, выступивший на проекте не только как актер, но и дебютировавший в режиссуре.