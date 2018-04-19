Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка

Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк и Джоном Хэном и «Анон» с Амандой Сэйфрид и Клайвом Оуэном , из которого публике были показаны несколько отрывков, и ремейк классической комедии «За бортом», где Курта Рассела заменила Анна Ферис.

За ними стартует мистический хоррор «Реинкарнация» в лучших традиция «Сплита» и «Ведьмы», также очаровательная комедия «Книжный клуб» с Дайан Китон и Джейн Фондой, которая рассказывает о пользе чтения книг и о том, что любви все возрасты покорны и не стоит отказывается от чувств и радостей жизни из-за предрассудков о том, что положено в эти годы.

Уже в июле зрители увидят «Талли» — новую работу Джейсона Райтмана («Джуно», «Мне бы в небо») с очень разноплановой Шарлиз Терон в главной роли. А в конце лета можно будет посмотреть новую работу создателей самого лаконичного боевика нашего времени «Джона Уика» — еще одна «Реинкарнация», но уже с все тем же Киану Ривзом от сценариста «Послезавтра», информацию о фильме прокатчик пока держит в секрете. Осенью же придет время «Лондонских полей» — британской картины с Джейми Алекандер («Тор», «Слепая зона»), скандалисткой Эмбер Херт («Аквамен», «Ромовый дневник») и Капитаном Джонни Деппом.

Далее свой пакет фильмов представила компания Megogo Distribution. Они попытаются напугать кинопублику проектами: «Дыши во мгле» с Ольгой Куриленко и «Истерией» от продюсера Джейсона Блума («Прочь», франшиза «Судная ночь»).

Их главным релизом для семейного просмотра станут «Псы под прикрытием» с уже полюбившимися зрителям болтливыми собачками. Некоторым из них так повезло, что в России их озвучат Гарик Харламов Кристина Асмус . Псмотреть на говорящих голосами звезд собак можно будет уже скоро — премьера картины назначена на 31 мая. Продолжать заявленную тему прокатчики собираются с помощью анимации — «В поисках йети» появится на экранах уже в августе.

Кадр из мультфильма «Эллиот — самый маленький олень Санты»

Осенью кинопублику ждет возвращение на большие экраны сурового Джерарда Батлера в «Охотнике-убийце», а завершать 2018 год для Megogo будет мультфильм «Эллиот — самый маленький олень Санты». А вот начинать 2019 прокатчики будут бодро, мощно и активно с перезапуском «Хеллбоя» Нила Маршалла

Третьей кинопрокатной компанией стала недавно образованная RFG Distribution. В ее пакете RFG пока исключительно российские проекты. Киноальманах «Свидетели» уже показывался по частям на различных кинофестивалях, а сейчас создатели решили показать зрителям историю, снятую Константином Фамом , целиком. Затем на экраны выпустят «Испытание» это продолжение довольно-таки известной картины «Училка» Алексея Петрухина с теми же актерами. А уже осенью можно будет увидеть шпионский детектив «Прощаться не будем».

Последней в этот день стала кинокомпания «Каропрокат». В ее пакете теперь есть совсем недавно пичинговавшийся и получивший поддержку от Фонда Кино «Стрельцов» младшего Учителя с обязательным Сашей Петровым в главной роли и футболом, как стилем жизни. Финальная часть «Гоголя» тоже скоро появится в кинотеатрах — уже 30 августа зрители смогут увижеть завершение трилогии. А на новогодние праздники кинопублику будет веселить «Полицейский с Рублевки» перебравшийся с телеэкранов в кино. Народная комедия в лучших традициях «Горько» — «Счастья! Здоровья!» ушла на осень.

Пощекотать нервы компания предлагает уже 14 июня с лентой «Фото на память». А уже в сентябре, братья Андреасян покажут зрителям другой взгляд на трагедию Виталия Калоева — картину «Непрощенный». Создатели обещают реалистичную, драматическую историю с неузнаваемым Дмитрием Нагиевым, премьера которой пройдет на ММКФ. Несколько сцен из фильма только подтвердили потенциал картины.