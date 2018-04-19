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Минкульт объявил конкурс на лучший сценарий о Донбассе
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Минкульт объявил конкурс на лучший сценарий о Донбассе 

360tv.ru 48 минут назад
Министерство культуры РФ считает необходимым создание фильма или сериала про Новороссию и ждет качественную, талантливую и интересную работу от сценаристов. Слова представителя первого заместителя главы ведомства Владимира Аристархова привел «Интерфакс».
Русскому культурному пространству не хватает художественных фильмов и сериалов о событиях на Донбассе — таких же, какие недавно были сняты о событиях, связанных с присоединением Крыма к России
— Владимир Аристархов, первый замминистра культуры РФ  В Минкульте пообещали полную поддержку сценаристам, чью работу они сочтут достойной для воплощения на экране.
Басманный суд столицы продлил арест художественному руководителю «Гоголь‐центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля.
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