Минкульт объявил конкурс на лучший сценарий о Донбассе

Русскому культурному пространству не хватает художественных фильмов и сериалов о событиях на Донбассе — таких же, какие недавно были сняты о событиях, связанных с присоединением Крыма к России

— Владимир Аристархов, первый замминистра культуры РФ В Минкульте пообещали полную поддержку сценаристам, чью работу они сочтут достойной для воплощения на экране.