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Глава Роскино надеется, что Серебренников лично представит «Лето» в Канне
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Глава Роскино надеется, что Серебренников лично представит «Лето» в Канне 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе выразила надежду, что режиссер Кирилл Серебренников сможет лично представить свой фильм «Лето» на Каннском кинофестивале.
Фильм Серебренникова «Лето» был отобран в основную программу Каннского фестиваля. В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникова. Мцитуридзе высказала предположение, что, возможно, на этот раз судебное решение «будет более милосердным и более дружелюбным к Кириллу Серебренникову, одному из ярких представителей современного российского кинематографа, театра и искусства в целом».
"Для нас он (Серебренников) сейчас режиссер номер один, потому что именно его организаторы Каннского фестиваля отобрали в конкурс. Будем надеяться, что он сможет лично приехать на фестиваль и представить свой фильм сам", — сказала Мцитуридзе на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.
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