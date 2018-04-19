Глава Роскино надеется, что Серебренников лично представит «Лето» в Канне

Фильм Серебренникова «Лето» был отобран в основную программу Каннского фестиваля. В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникова. Мцитуридзе высказала предположение, что, возможно, на этот раз судебное решение «будет более милосердным и более дружелюбным к Кириллу Серебренникову, одному из ярких представителей современного российского кинематографа, театра и искусства в целом».

"Для нас он (Серебренников) сейчас режиссер номер один, потому что именно его организаторы Каннского фестиваля отобрали в конкурс. Будем надеяться, что он сможет лично приехать на фестиваль и представить свой фильм сам", — сказала Мцитуридзе на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум , музыкант Рома Зверь.

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