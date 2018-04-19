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Режиссер Миндадзе может снять в картине «Паркет» Михаила Барышникова
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Режиссер Миндадзе может снять в картине «Паркет» Михаила Барышникова 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Режиссер Александр Миндадзе может снять в своем новом фильме про танцы «Паркет» артиста балета Михаила Барышникова, рассказал режиссер на очной защите проектов в Фонде кино.
Миндадзе пояснил, что картина рассказывает историю мужчины и двух женщин, который когда-то танцевали танго втроем и встречаются снова. Это история про «последнюю вспышку жизни».
"Были разговоры с Михаилом Барышниковым… Это вопрос подвешенный. Не в том смысле, что один человек раздумывает, а я жду. Для меня это тоже вопрос. Я должен с ним встретиться и решить. Мы очень предварительно договорились, он знает причину, знает сюжетику. Это вопрос ответственный, это монокартина, поэтому я должен подумать", — сказал Миндадзе.
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