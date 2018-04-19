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Умер актер из фильма «На игле»
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Умер актер из фильма «На игле» 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает BBC News.
О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди. Уинтон умер у себя дома в среду. Ему было 62 года.
Причины смерти неизвестны. «Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — заявил его представитель.
Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.
В 1996 году он снялся в культовой фильме Дэнни Бойла «На игле». Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как «Свободные женщины», «Разве я вам вру?» и «Летим со мной», а также принял участие в телесериалах «ТВ-отрыжка» и «Забей на панк-рок».
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