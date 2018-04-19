Пропавшие красавицы нашего кино

Нонна Терентьева

Нонна Терентьева (в девичестве — Новосядлова) дебютировала в кино в фильме «Бухта Елены» в 1963 году, но известность пришла к ней на 10 лет позже, после роли в картине «Крах инженера Гарина».

Нонна снялась в двух десятках фильмов, в том числе сыграла небольшую роль у Сергея Бондарчука в « Борисе Годунове », но так и не сумела закрепить свой успех. Последний раз она появлялась на экране в 1996 году в «Королеве Марго». В том же году актриса умерла от рака груди. Её было 54 года.

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Нонна Терентьева оставила после себя дочь Ксению, которая некоторое время была замужем за актёром Владимиром Машковым

Татьяна Клюева

Татьяна Клюева впервые снялась в кино в десятилетнем возрасте в картине Александра Митты «Звонят, откройте дверь». На съёмочной площадке её заметил режиссер Евгений Шерстобитов , который предложил девочке главную роль в «первом советском детском боевике» «Акваланги на дне».

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По-настоящему известной Татьяна стала после фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса», который вышел в 1969 году. Казалось, перед молодой красавицей открыты все дороги, но она, закончив ГИТИС, вышла замуж за моряка дальнего плавания Дмитрия Гагина и уехала с ним в Севастополь, выбрав семью, а не кинокарьеру.

Галина Беляева

Галина Беляева покорила сердца своим ярким дебютом в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». За ним последовали главные роли в картинах «Ах, водевиль, водевиль…» и « Анна Павлова », после которых никто не сомневался, что Галине суждено стать новой звездой экрана, «советской Одри Хепбёрн ».

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Но за громким успехом не последовало сколь-либо значимого продолжения. Галина Беляева продолжала сниматься в кино и после развала Советского Союза, но едва ли вы вспомните хотя бы один фильм с её участием.

В 2016 году Галина напомнила о себе, став членом жюри в проекте «Танцы со звёздами».

Нина Маслова

Нину Маслову помнят даже не по одной роли, а по одной реплике: «Марфа Васильевна я!». У актрисы было трудное детство: из-за непростых отношений с отчимом она рано пристрастилась к алкоголю. Нина Константиновна не была паинькой: в 1967 году её отчислили из школы-студии МХАТ за плохое поведение.

Несмотря на эффектную внешность и широкий актёрский диапазон, Нине Масловой не предлагали значимых ролей в кино. Впрочем, она по сей день продолжает мелькать в фильмах и числится актрисой Театра-студии киноактёра.

Додо Чоговадзе

Додо Чоговадзе дебютировала в кино в возрасте 14 лет в роли царевны Будур из фильма-сказки «Волшебная лампа Аладдина». Талантливую молодую актрису сразу заметили: под неё начали писать сценарии фильмов «Русалочка» и «Аэлита», режиссёром которых должен был стать снявший «Аладдина» Борис Рыцарев

К несчастью, сценариста Александра Червинского отправили за решётку по политическим мотивам, съёмки фильмов не состоялись, и карьера юной красавицы не сложилась. В следующий раз Чоговадзе появилась в кино только спустя пятнадцать лет в эпизодической роли в картине «В небе „ночные ведьмы“».

Сейчас Додо живёт в Тбилиси и работает профессором танцев: она преподаёт ритмику на кафедре сценического движения местного театрального университета и даёт частные уроки.

Наталья Трубникова

Балерина Наталья Трубникова запомнилась советскому зрителю по роли принцессы Мелисенты в мюзикле «31 июня». После этого красавицу-актрису приглашали на пробы в многие фильмы, ставшие классикой, такие как «Чародеи» и «Гараж», но на роли её не утверждали.

Как рассказывала Трубникова, спустя годы она узнала, что крест на её карьере поставил действовавший в те времена негласный запрет на приглашение в кино артистов балета. Наталья не получала главные роли потому, что режиссёры опасались, что она вслед за некоторыми своими коллегами упорхнёт за границу, и весь отснятый с ней материал придётся отправить в корзину.

Хотя её кинокарьера не сложилась, Наталья Трубникова и по сей день продолжает играть в театре — уже перейдя с танцевальных ролей на драматические.

Наталья Седых

А вот другая балерина, Наталья Седых, прославившаяся благодаря роли в «Морозко» и нескольких других фильмах-сказках, сама решила отказаться от профессии киноактрисы, чтобы сосредоточиться на театральной карьере.

— Последней каплей стал фильм «Любовь к трем апельсинам», где я сыграла принцессу Нинетту. — рассказывала Наталья о своём решении журналу «Собеседник». — Снимали неторопливо, я просиживала часы на лавке в гриме — с наклеенными ресницами, локонами до колена и в трико телесного цвета. Сидела и размышляла, что в обожаемом балете кипит жизнь, а я тут сижу… Всё, хватит — никакого кино!

В настоящее время Наталья Седых играет в театре «У Никитских ворот».

Юлия Борисова

Ещё одной театральной актрисой, не захотевшей менять подмостки на голубой экран, стала Юлия Борисова. Она сыграла Настасью Филипповну в экранизации романа Достоевского «Идиот», но не стала развивать свою карьеру в этом направлении и прославилась прежде всего как актриса театра имени Е. Вахтангова.

В свои 93 года Юлия Константиновна сохраняет живой ум и активность, продолжая участвовать в спектаклях.

Матлюба Алимова

Для Матлюбы Алимовой, запомнившейся благодаря ролям в фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая», распад СССР и крах советского кино стал крахом карьеры. В новом мире для актрисы не нашлось ролей, и она была вынуждена вернуться в Узбекистан.

Сейчас Матлубэ Ахметова, как она теперь известна, зарабатывает реставрацией бухарских и шахрисабзских ковров и вышивок.

Изольда Извицкая

Актриса Изольда Извицкая прославилась после роли в фильме «Сорок первый». Однако далее ей не спешили предлагать столь же значимые роли, и с подачи своего мужа, актёра Эдуарда Бредуна , она начала спиваться.

В январе 1971 года муж ушёл от Изольды, и это окончательно подкосило актрису. 1 марта 1971 года она умерла в своей квартире после длительного голодания. Ей было всего 38 лет.