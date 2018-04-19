Минкульт призвал снять кино о борьбе ЛНР и ДНР за «русский мир»

Министерство культуры РФ предложило создать фильм или сериал о событиях на Донбассе.

«Мы ждём таланты, которые смогут создать такой фильм: есть фильм про события в Крыму, и теперь мы ждём тех, кто сможет создать кинокартину или сериал о событиях в Новороссии», — заявил первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».

По его словам, жители самопровозглашённых ЛНР и ДНР, которые пребывают «на острие борьбы за русский мир», должны находится с россиянами в едином культурном пространстве.

Как пишет « Парламентская газета », Владимир Аристархов заявил, что многие российские звёзды приезжают на гастроли на Донбасс, а российские театры помогают восстанавливать театры и цирки в ЛНР и ДНР.