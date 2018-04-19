Ещё
Минкульт призвал снять кино о борьбе ЛНР и ДНР за «русский мир»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкульт призвал снять кино о борьбе ЛНР и ДНР за «русский мир» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Министерство культуры РФ предложило создать фильм или сериал о событиях на Донбассе.
«Мы ждём таланты, которые смогут создать такой фильм: есть фильм про события в Крыму, и теперь мы ждём тех, кто сможет создать кинокартину или сериал о событиях в Новороссии», — заявил первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».
По его словам, жители самопровозглашённых ЛНР и ДНР, которые пребывают «на острие борьбы за русский мир», должны находится с россиянами в едином культурном пространстве.
Как пишет «Парламентская газета», Владимир Аристархов заявил, что многие российские звёзды приезжают на гастроли на Донбасс, а российские театры помогают восстанавливать театры и цирки в ЛНР и ДНР.
В сентябре 2017 года вышел фильм «Крым» Алексея Пиманова, посвящённый событиям 2014 года на полуострове. Картина собрала в прокате шесть миллионов долларов и попала на третье место из десяти в рейтинге «Кинопоиска».
ИД «Собеседник»: последние новости
Светлане Немоляевой исполнился 81 год Галина Беляева: Мама меня отговаривала – "Лотяну тебя намного старше" В США на 87-м году жизни скончался режиссер Милош Форман
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»77
«Игра престолов» снова отличилась2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Истории, скрытые за самыми жуткими картинами1
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение