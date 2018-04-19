Назван фильм закрытия Каннского кинофестиваля

Каннский фильм выбрал фильмом закрытия картину Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», сообщает DeadLine.

Главный герой картины — наш современник, попавший в Испанию прошлого, где его приняли за Санчо Пансу. Он расследует убийство Дон Кихота Ламанчского.

Показ пройдет 19 мая после церемонии закрытия.