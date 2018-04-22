Разлогов: мы не хотели, чтобы Каннский фестиваль был вообще за пределами нашей программы

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов рассказал, что из-за переноса сроков на ММКФ не покажут работы победителей Каннского фестиваля, который в этом году проходит с 8 по 19 мая, передает НСН.

"Естественно, мы не можем показывать победителей Канн, но мы не хотели, чтобы Каннский фестиваль был вообще за пределами нашей программы, поэтому сделали юбилейную программу «Две недели длиной в 50 лет», посвященную 50-летию секции Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров».

Тем более, в этом году руководитель «Двухнедельника» делает свою последнюю программу и уступает место молодому итальянцу. Кроме того, последние годы отборщиком многих «Двухнедельников» был наш коллега и соотечественник Игорь Гуськов , который, к сожалению, рано ушел из жизни в возрасте 50 лет. Он очень много сделал для нашего кино и для фестивального движения в целом, поэтому эту программу мы посвящаем его памяти", — поделился киновед.

В четверг, 19 апреля, в столице открывается 40-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В этом году даты фестиваля пришлось перенести с привычного июня на апрель из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.