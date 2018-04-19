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Актер А. Петров снимет фильм о скейтерах
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Актер А. Петров снимет фильм о скейтерах 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Актер Александр Петров выступит в роли режиссера в фильме о скейтерах «Точка отрыва». Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства, сообщил представитель ООО «Кинокомпания Миг ПикчерсИКЧЕРС».
«Фильм «Точка отрыва» — его жанр роматический экшн, мы рискнули соединить эти жанры. Это история очень сильных нетривиальных чувств с одной стороны, а с другой — история, разворачивающаяся на фоне увлечения экстремального увлечения скейтбордингом. С А. Петровым изначально шли переговоры о его приглашении на главную роль, но через много сложных бесед и разговоров он проявил желание и предложил себя в качестве режиссера-постановщика этой картины», — сказал представитель компании.
Он уточнил, что в фильме сыграет Ирина Старшенбаум. «Она исполнит сразу две роли — одна мужская Хелл и Катя. Она, непосредственно, главная героиня фильма. На роль еще одного героя — Мэта — мы провели пробы с Максимом Кругловы, это реальный райдер, входит в топ-5 мировых скейтбордистов», — отметил представитель компании.
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