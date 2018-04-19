Герман‐младший хочет снять «человечный» фильм про 1941 год

Режиссер Алексей Герман‐младший планирует начать съемки настоящей человеческой истории про первый год Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Интерфакс».

Тема того, как мы воевали, как гибли, — забывается, давайте напомним миру

— Алексей Герман-младший.

Режиссер хочет создать некий российский аналог «Дюнкерка», но при этом совсем не похожий на него. По его мнению, главное, чего не хватает американской картине — это души. При этом акцент необходимо сделать на моменте перелома в войне, считает будущий создатель ленты.

Герман-младший уверен, что даже с небольшим бюджетом он сможет создать достойную-картину. Создатели проекта запрашивают у Фонда кино 120 миллионов рублей.

Предполагается, что в фильме будет большое количество сцен воздушных боев.