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Герман‐младший хочет снять «человечный» фильм про 1941 год
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Герман‐младший хочет снять «человечный» фильм про 1941 год 

360tv.ru 4 часа назад
Режиссер Алексей Герман‐младший планирует начать съемки настоящей человеческой истории про первый год Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Интерфакс».
Тема того, как мы воевали, как гибли, — забывается, давайте напомним миру
— Алексей Герман-младший.
Режиссер хочет создать некий российский аналог «Дюнкерка», но при этом совсем не похожий на него. По его мнению, главное, чего не хватает американской картине — это души. При этом акцент необходимо сделать на моменте перелома в войне, считает будущий создатель ленты.
Герман-младший уверен, что даже с небольшим бюджетом он сможет создать достойную-картину. Создатели проекта запрашивают у Фонда кино 120 миллионов рублей.
Предполагается, что в фильме будет большое количество сцен воздушных боев.
Минкульт РФ считает необходимым создание фильма или сериала про госпереворот переворот на Украине и ждет талантливую и интересную работу от сценаристов.
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