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Конкурс: выиграй билеты на фильм «Привидение» (16+)
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Конкурс: выиграй билеты на фильм «Привидение» (16+) 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяки на два дня раньше увидят премьеру фильма «Привидение» (16+).
24 апреля в 20.00 в кинотеатрах «Синема Парк» состоится премьера фильма «Привидение» — экранизации популярного романа Дэвида Левинтана «Каждый новый день».
По сюжету главный герой каждый день просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.
Пермяки смогут увидеть новую мистическую мелодраму от режиссера фильма «Клятва» Майкла Сакси за два дня до выхода фильма в широкий прокат по специальной цене «супервторник» — 150 рублей. Либо выиграть два билета в конкурсе «АиФ-Пермь».
Чтобы выиграть пригласительный на два лица, достаточно первым прислать правильный ответ на вопрос: Как называется выставка Ивана Горшкова, которую открыли 18 апреля в музее PERMM?
Подсказку ищите на нашем сайте. Ответы принимаются на почту: aif@aif.perm.ru с пометкой «Конкурс — кино». Не забудьте указать контактный телефон.
Итоги мы подведём в понедельник, 23 апреля.
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