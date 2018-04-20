«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Привидение»

24 апреля в 20:00 в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера фильма «Привидение» — экранизации популярного романа Дэвида Левинтана «Каждый новый день».

Зрители смогут увидеть новую мистическую мелодраму от режиссера фильма «Клятва» Майкла Сакси за два дня до выхода фильма в широкий прокат по специальной цене «Супервторник».

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Билеты на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» в рамках «Супервторника» по специальной цене 150 рублей.