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Оксана Акиньшина и Петр Федоров сыграют в фильме про воспитанников детских домов
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Оксана Акиньшина и Петр Федоров сыграют в фильме про воспитанников детских домов 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Продюсер Дмитрий Литвинов в четверг рассказал о будущем фильме «Наши дети», в котором снимутся Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Михаил Ефремов и Роман Мадянов. Свой проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, он представил в четверг во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Согласно сюжету, дети владельца кондитерской фабрики поменяются местами с воспитанниками детских домов. «Наш фильм про то, что чужих людей не бывает, — сказал продюсер. — В главных ролях — Акиньшина, Федоров, Мадянов, Ефремов».
Фильм Артема Аксененко выйдет в прокат в декабре 2018 года. У Фонда кино создатели картины просят 50 млн рублей при бюджете в 100 млн рублей.
Также режиссер Роман Каримов представил продолжение своего фильма «Гуляй, Вася», действие которого будет происходить, в том числе, в Таиланде.
Кроме того, экспертам представили картину «Домовой» про семью, которая вселилась в необычную квартиру. Один из главных героев — кот, который будет обладать мимикой актера Дмитрия Нагиева.
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