Оксана Акиньшина и Петр Федоров сыграют в фильме про воспитанников детских домов

Согласно сюжету, дети владельца кондитерской фабрики поменяются местами с воспитанниками детских домов. «Наш фильм про то, что чужих людей не бывает, — сказал продюсер. — В главных ролях — Акиньшина, Федоров, Мадянов, Ефремов».

Фильм Артема Аксененко выйдет в прокат в декабре 2018 года. У Фонда кино создатели картины просят 50 млн рублей при бюджете в 100 млн рублей.

Также режиссер Роман Каримов представил продолжение своего фильма «Гуляй, Вася», действие которого будет происходить, в том числе, в Таиланде.