«Человек, который убил Дон Кихота» закроет Каннский фестиваль 

Фильмом закрытия Каннского фестиваля выбран «Человек, который убил Дон Кихота» режиссера Терри Гиллиама, сообщает пресс-служба мероприятия.
Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер (Кайло Рен из франшизы «Звездные войны»), Джонатан Прайс и Ольга Куриленко.
По сюжету, наш современник попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит раскрыть убийство Дон Кихота.
У фильма весьма сложная судьба — съемки стартовали без малого 19 лет назад и за это время неоднократно останавливались и возобновлялись вновь. На главную роль в разные годы претендовали Джонни Депп и Юэн Макгрегор, но оба в итоге покинули проект. В 2002 году вышел документальный фильм о фильме «Затерянные в Ла-Манче», посвященный многострадальным съемкам.
Показ пройдет 19 мая. В тот же день «Человек, который убил Дон Кихота», выйдет в прокат во Франции.
Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 9 по 20 мая. В состав жюри, возглавляемого австралийской актрисой Кейт Бланшетт, вошел наш соотечественник — режиссер Андрей Звягинцев.
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