«Человек, который убил Дон Кихота» закроет Каннский фестиваль

Фильмом закрытия Каннского фестиваля выбран «Человек, который убил Дон Кихота» режиссера Терри Гиллиама, сообщает пресс-служба мероприятия.

По сюжету, наш современник попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит раскрыть убийство Дон Кихота.

У фильма весьма сложная судьба — съемки стартовали без малого 19 лет назад и за это время неоднократно останавливались и возобновлялись вновь. На главную роль в разные годы претендовали Джонни Депп Юэн Макгрегор , но оба в итоге покинули проект. В 2002 году вышел документальный фильм о фильме «Затерянные в Ла-Манче», посвященный многострадальным съемкам.

Показ пройдет 19 мая. В тот же день «Человек, который убил Дон Кихота», выйдет в прокат во Франции.

Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 9 по 20 мая. В состав жюри, возглавляемого австралийской актрисой Кейт Бланшетт , вошел наш соотечественник — режиссер Андрей Звягинцев

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