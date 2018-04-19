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Приключенческое кино «Счастье мое» выпустят в прокат к 75-летию Победы
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Приключенческое кино «Счастье мое» выпустят в прокат к 75-летию Победы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фильм «Счастье мое» о приключениях фронтовой концертной бригады выпустят в прокат к 75-летию Победы. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства, сообщили представители ООО «2Д Целлулоид».
«Это военное приключенческое кино «Счастье мое» рассказывает о приключениях фронтовой концертной бригады, которая оказалась в окружении и совершила дерзкую и головокружительную диверсию, уничтожив много немецких военачальников. Это фильм, который будет великолепным звеном в праздновании 75-летия победы в 2020 г.», — сказал представитель компании.
Он уточнил, что картина будет музыкальной. «Здесь есть не только война, не только драма, но и любовь, юмор, много песен и танцев», — пояснил представитель компании.
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