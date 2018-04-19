Данила Козловский честно рассказал Олегу Меньшикову о бурном прошлом

@danilakozlovskyДанила Козловский честно рассказал Олегу Меньшикову о бурном прошломОлег Меньшиков (57) идет в ногу со временем — актер завел свой канал на YouTube «ОМ Олега Меньшикова», где пообещал поклонникам делать интервью с известными коллегами. В качестве героя первого выпуска пригласил Данилу Козловского (32), который дебютировал как режиссер с фильмом «Тренер». Мы писали о том, что трейлер картины зрители раскритиковали, чем неприятно удивили актера и режиссера. Часть программы была как раз посвящена фильму. Козловский рассказал ведущему, что за время работы не уволил ни одного человека и научился работать без денег: Например, я говорил: «Хочу снимать на этом стадионе!». А мне: «Нет, он очень дорогой, у нас нет столько денег!». Тогда я шел к директору стадиона и пытался заразить его нашей идеей: «Да мы вам такое кино снимем! Только дайте у вас поработать!». И в приницпе все шли навстречу.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 14 Апр 2018 в 10:35 PDT Данила также вспомнил о том, как хулиганил в детстве и юности. Воровал пирожные и сигареты, убегал с братьями из дома. Например, однажды он взял золотые украшения мамы и обменял их на… арбуз: Я лишал маму золота несколько раз. Я не знаю, может не стоит рассказывать о том, что я воровал в детстве?! Ну, у мамы я брал деньги, которые она откладывала. Это давно было, сейчас я так не делаю! Кстати, сваливал я все на брата Ваню, который был сущим ангелом! Также Козловский рассказал о том, что мечтал сняться в телефильме Валерия Тодоровского «Оттепель», но его не утвердили, роль в итоге сыграл Евгений Цыганов (39). Именно после этого актер уехал в Америку и вскоре получил предложение сняться в голливудской саге «Академия вампиров». Сейчас актер готовится к поездке в Лондон — там на одном из стадионов он представит фильм «Тренер». А тем временем невеста Данилы Козловского жестко ответила всем его завистникам.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 25 Июл 2016 в 12:57 PDT Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 14 Фев 2017 в 9:11 PST