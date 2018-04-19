Автор клипа группы «Ленинград» снимет полнометражный хоррор «Рассвет»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Автор клипа группы «Ленинград» ("Не Париж") Павел Сидоров снимет полнометражный хоррор «Рассвет», рассказал сопродюсер фильма Владислав Северцев ("Невеста") на очной защите проектов компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства.

"Рассвет" — это история о том, что такое реальность, которая нас окружает, и что самые страшные демоны живут внутри людей. Режиссером фильма стал Павел Сидоров — автор клипа группы «Ленинград» «Не Париж», — сказал Северцев.

Продюсер отметил, что фильм планируется снять за 70 миллионов рублей, а собрать в прокате — 200 миллионов. По его словам, уже есть договоренности о прокате фильма в Латинской Америке.