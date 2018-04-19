Ещё
Автор клипа группы «Ленинград» снимет полнометражный хоррор «Рассвет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автор клипа группы «Ленинград» снимет полнометражный хоррор «Рассвет» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Автор клипа группы «Ленинград» ("Не Париж") Павел Сидоров снимет полнометражный хоррор «Рассвет», рассказал сопродюсер фильма Владислав Северцев ("Невеста") на очной защите проектов компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства.
"Рассвет" — это история о том, что такое реальность, которая нас окружает, и что самые страшные демоны живут внутри людей. Режиссером фильма стал Павел Сидоров — автор клипа группы «Ленинград» «Не Париж», — сказал Северцев.
Продюсер отметил, что фильм планируется снять за 70 миллионов рублей, а собрать в прокате — 200 миллионов. По его словам, уже есть договоренности о прокате фильма в Латинской Америке.
РИА Новости: последние новости
Киностудия им. Горького планирует снять анимационный фильм про Кощея Политическая обстановка не навредила ММКФ, заявил Михалков Мерзликин вступился за Козловского перед критиками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР14
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«Игра престолов» снова отличилась7
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение