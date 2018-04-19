Американской актрисе Эшли Джадд исполнилось 50 лет. Она снялась более чем в полусотне фильмов и сериалов, известность ей принесли такие картины, как «Целуя девушек», «Двойной просчёт», «Особо тяжкие преступления» и «Амнезия». Джадд была одной из актрис, которые заявили о домогательствах голливудского режиссёра Харви Вайнштейна. Кроме того, она участвовала в масштабных демонстрациях против Дональда Трампа и высказывалась в пользу «политкорректных эмоджи». Самые яркие роли Эшли Джадд — в фотогалерее RT.