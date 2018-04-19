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Российский ремейк фильма «Идеальные незнакомцы» выйдет в прокат 14 февраля 2019 года
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Российский ремейк фильма «Идеальные незнакомцы» выйдет в прокат 14 февраля 2019 года 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Продюсер Рубен Дишдишян в четверг сообщил, что российский ремейк итальянского фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. Свой проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, он представил во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства.
"Фильм выйдет в прокат 14 февраля 2019 года, прокатчик уже определен, это будет компания «Сони», — сказал продюсер. В главных ролях создатели картины хотели бы видеть Ирину Горбачеву, Марию Миронову и других. Оригинальный сценарий адаптировали участники «Квартета И».
Режиссер фильма — Алексей Нужный. Он отметил, что, в отличии от оригинального итальянского фильма, в российском кино будет «духоподъемный финал». Согласно сюжету, старые друзья встречаются на совместном ужине и решают устроить игру: читать все эсэмэски вслух, а на звонки отвечать по громкой связи.
"В нашем фильме герои останутся в хороших отношениях, а зрители выйдут из кинотеатров со светлыми чувствами", — сказал режиссер, добавив, что «просто влюблен» в картину Паоло Дженовезе.
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