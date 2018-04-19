Российский ремейк фильма «Идеальные незнакомцы» выйдет в прокат 14 февраля 2019 года

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Продюсер Рубен Дишдишян в четверг сообщил, что российский ремейк итальянского фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. Свой проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, он представил во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства.

"Фильм выйдет в прокат 14 февраля 2019 года, прокатчик уже определен, это будет компания «Сони», — сказал продюсер. В главных ролях создатели картины хотели бы видеть Ирину Горбачеву Марию Миронову и других. Оригинальный сценарий адаптировали участники «Квартета И».

Режиссер фильма — Алексей Нужный . Он отметил, что, в отличии от оригинального итальянского фильма, в российском кино будет «духоподъемный финал». Согласно сюжету, старые друзья встречаются на совместном ужине и решают устроить игру: читать все эсэмэски вслух, а на звонки отвечать по громкой связи.

"В нашем фильме герои останутся в хороших отношениях, а зрители выйдут из кинотеатров со светлыми чувствами", — сказал режиссер, добавив, что «просто влюблен» в картину Паоло Дженовезе.