Дэнзел Вашингтон на постере и кадрах «Великого уравнителя 2»

За свою долгую карьеру Дэнзел Вашингтон никогда не возвращался к одной и той же роли дважды. Исключение актер сделал только для бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола и снялся в сиквеле «Великого уравнителя».

Актер появился на новом постере и первых кадрах криминального боевика. Судя по фото, Маккол не растерял свою отвагу и продолжит вершить правосудие в преступном мире.

Российский релиз экшна намечен на 13 сентября 2018 года.