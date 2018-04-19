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Дэнзел Вашингтон на постере и кадрах «Великого уравнителя 2»
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Дэнзел Вашингтон на постере и кадрах «Великого уравнителя 2» 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
За свою долгую карьеру Дэнзел Вашингтон никогда не возвращался к одной и той же роли дважды. Исключение актер сделал только для бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола и снялся в сиквеле «Великого уравнителя».
Актер появился на новом постере и первых кадрах криминального боевика. Судя по фото, Маккол не растерял свою отвагу и продолжит вершить правосудие в преступном мире.
Режиссерское кресло сиквела снова занял Антуан Фукуа, выпустивший в 2014 году оригинальный фильм. Помимо Вашингтона в «Великом уравнителе 2» сыграют Педро Паскаль, Билл Пуллман и Мелисса Лео.
Российский релиз экшна намечен на 13 сентября 2018 года.
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