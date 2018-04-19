Виктор Авилов: что произошло с советским графом Монте-Кристо

«Вы кто? Человек или дьявол?» — спрашивал у советского Монте-Кристо один из персонажей фильма «Узник замка Иф». И в самом деле во внешности Виктора Авилова было что-то демоническое, неземное. Такой же удивительной и странной была и вся его жизнь, и его смерть.

Волшебный поворот в судьбе

Виктор Авилов родился в Подмосковье в 1953 году во вполне рядовой рабочей семье. Наверное, он никогда даже не помышлял об актерской карьере и уже тем более о всесоюзной славе. К тому же он не имел театрального образования. За плечами был лишь Московский индустриальный техникум, опыт работы водителем грузовика да служба в армии.

Но в 1974 году произошло невероятное: приятель Виктора актер Валерий Белякович решил создать самодеятельный театр и пригласил Авилова к себе. Несмотря на то, что большинство участников труппы не были профессиональными артистами, спектакли Беляковича пользовались успехом у публики. Благодаря этому обстоятельству, а также, несомненно, таланту и магнетическим внешним данным, Авилова вскоре заметили.

Мистические роли и чудесное воскрешение

В 1986 году Виктор Авилов впервые появился на экране в киноленте «Господин оформитель». Примечательно, что эта дебютная работа, о мнению критиков, оказалась одним из первых фильмов ужасов в Советском Союзе. А в 1989 году актер снялся в главной роли в картине «Узник замка Иф», которая принесла Авилову всесоюзную славу. Ведь он превратил своего героя графа Монте-Кристо в совершенно мистическую, но весьма притягательную личность.

Вообще Виктор Авилов играл множество подобных демонических персонажей. Например, некоторое время он исполнял роль Воланда в спектакле «Мастери Маргарита». Кстати, именно во время этого спектакля в 1995 году Авилов почувствовал себя плохо. Диагноз врачей гласил: прободение язвы. Тогда актер должен был умереть: у него остановилось сердце. Но его спасли. Однако оказалось, что это было только начало череды страшных событий.

Ходячий труп

Уже через 4 года у Авилова обнаружили туберкулез. Но, даже получив 2-ую группу инвалидности, он нашел в себе силы и желание продолжить свою театральную деятельность. Он много работал, у него была масса идей и планов. Однако новый диагноз поверг его близких в шок: рак печени последней 4-ой стадии. Врачи ужасались: судя по состоянию здоровья, Авилов давно должен был лежать в могиле. А он не только жил, но и играл в театре. Кроме того, актера долгое время мучили просто неимоверные, адские боли. Однако он отказывался от похода в больницу до последнего.

По словам друзей, Виктор Авилов пытался вылечиться от недуга у какого-то народного целителя. Наверное, будучи и сам настоящим воплощением мистицизма, актер был уверен в том, что сможет выздороветь каким-то чудесным образом. Но, видимо, в конце концов разуверившись в методах лекаря, он уехал в новосибирскую клинику. Однако помочь актеру уже было невозможно. Там же в Новосибирске 21 августа 2004 года Виктор Авилов скончался. Незадолго до смерти он отметил свой 51-ый день рождения.