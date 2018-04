Beat Film Festival и музей «Гараж» объявили совместную программу об искусстве 

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival и Музей «Гараж» анонсировали специальную программу кинопоказов, которые пройдут в летнем кинотеатре Музея. Кинопрограмма «Искусство: цены и ценности» включает в себя три фильма: документальный фильм о французских деревнях режиссера Аньес Варда и уличного художника JR «Лица, деревни» (FacesPlaces, 2017), «Баския: взрыв реальности» (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquait, 2017) режиссера Сары Драйвер и «Всему есть цена» (The Price of Everything, 2018) Натаниэля Кана об устройстве экономики современного искусства. Также Beat Film Festival впервые покажут знаменитый фильм «Серые сады» (Grey Gardens, 1975) Альберта и Дэвида Майзелса и его приквелл «Тем летом» (That Summer, 2018) шведского режиссера Йорана Хьюго Олссона.