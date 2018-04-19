Ещё
Beat Film Festival и музей «Гараж» объявили совместную программу об искусстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Beat Film Festival и музей «Гараж» объявили совместную программу об искусстве 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival и Музей «Гараж» анонсировали специальную программу кинопоказов, которые пройдут в летнем кинотеатре Музея. Кинопрограмма «Искусство: цены и ценности» включает в себя три фильма: документальный фильм о французских деревнях режиссера Аньес Варда и уличного художника JR «Лица, деревни» (FacesPlaces, 2017), «Баския: взрыв реальности» (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquait, 2017) режиссера Сары Драйвер и «Всему есть цена» (The Price of Everything, 2018) Натаниэля Кана об устройстве экономики современного искусства. Также Beat Film Festival впервые покажут знаменитый фильм «Серые сады» (Grey Gardens, 1975) Альберта и Дэвида Майзелса и его приквелл «Тем летом» (That Summer, 2018) шведского режиссера Йорана Хьюго Олссона.
Ранее Beat Film Festival анонсировал музыкальную программу.
The Blueprint: последние новости
Gucci и скульптор Маурицио Каттелан проведут выставку в Китае Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова выйдет 7 июня Вышел тизер фильма об Александре Маккуине
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР14
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«Игра престолов» снова отличилась7
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение