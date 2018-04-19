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Актер Александр Петров дебютирует в качестве режиссера с фильмом про скейтбордистов
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Актер Александр Петров дебютирует в качестве режиссера с фильмом про скейтбордистов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Популярный актер Александр Петров собирается снять фильм про скейтбордистов «Точка отрыва». Об этом сообщил продюсер Игорь Мишин, представляя проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, на очной защите игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.
"Изначально шли переговоры, чтобы Александр Петров сыграл в этом фильме, — пояснил продюсер. — Через много сложных бесед и разговоров он предложил себя в качестве режиссера-постановщика". По словам Мишина, жанр фильма — романтический экшн, в нем будет рассказано про любовь и месть среди молодой команды скейтбордистов.
Сам Петров не смог принять участие в защите проектов, поскольку находится на съемках. Он записал видеообращение, в котором отметил, что «захотелось снять очень интересное кино, зрительское, хулиганское». Актер добавил, что всегда был к режиссуре неравнодушен. «Показалось, что эта история станет бомбической», — сказал Александр Петров.
Главную роль исполнит настоящий скейтбордист Максим Круглов, Петров также появится в фильме в эпизоде. У Фонда кино создатели картины запрашивают 60 млн рублей.
Также в четверг Ренат Давлетьяров представил будущий фильм «Летчик», в котором сыграет Петр Федоров. Еще одно военное кино — музыкальная картина «Счастье мое» про диверсию на фронте. Его планируют снять к 2020 году. Картина станет кинодебютом театрального режиссера Александра Франдетти.
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