Актер Александр Петров дебютирует в качестве режиссера с фильмом про скейтбордистов

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Популярный актер Александр Петров собирается снять фильм про скейтбордистов «Точка отрыва». Об этом сообщил продюсер Игорь Мишин, представляя проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, на очной защите игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

"Изначально шли переговоры, чтобы Александр Петров сыграл в этом фильме, — пояснил продюсер. — Через много сложных бесед и разговоров он предложил себя в качестве режиссера-постановщика". По словам Мишина, жанр фильма — романтический экшн, в нем будет рассказано про любовь и месть среди молодой команды скейтбордистов.

Сам Петров не смог принять участие в защите проектов, поскольку находится на съемках. Он записал видеообращение, в котором отметил, что «захотелось снять очень интересное кино, зрительское, хулиганское». Актер добавил, что всегда был к режиссуре неравнодушен. «Показалось, что эта история станет бомбической», — сказал Александр Петров.

Главную роль исполнит настоящий скейтбордист Максим Круглов , Петров также появится в фильме в эпизоде. У Фонда кино создатели картины запрашивают 60 млн рублей.