Ещё
В. Гинзбург снимет еще один фильм по книге В. Пелевина, главные роли сыграют П. Табаков и рэпер Oxxxymiron
Далее:
Читайте также:
Ещё

В. Гинзбург снимет еще один фильм по книге В. Пелевина, главные роли сыграют П. Табаков и рэпер Oxxxymiron 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Режиссер Виктор Гинзбург снимет фильм «Ампир V» по книге В. Пелевина, главную роль в картине исполнит Павел Табаков. Об этом режиссер сообщил на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства.
«Готическая драма В. Пелевина в современных реалиях Москвы, и фэнтези — чисто пелевинский микс жанров. Мы уже с осени в съемочном периоде, главную роль играет Паша Табаков. Антигероя в фильме играет рэпер Oxxxymiron, это его первая роль, возможно, он напишет часть музыки. Я очень долго искал главную героиню Геру, девчонка должна быть молодая, умная красивая и продвинутая. Мы сделали онлайн-кастинг на всю страну, около 3 млн человек, нашли главную героиню уникальную, которую выгнали из актерской академии», — пояснил В. Гинзбург.
По словам продюсера, фильм станет адаптацией романа В. Пелевина «Empire V». «Это такой мир, который проще увидеть, чем вообразить. Мы считаем, что это очень своевременное кино. Это картина, в которой весь мир управляется из Москвы кастой вампиров, которые создали людей для еды. На наш взгляд, это такой важный антидот в информационном пространстве, определенный гротеск, конечно», — отметил он.
Агентство «Москва»: последние новости
Киностудия им. М.Горького начала работу над анимационным фильмом о Кощее по сказкам А.Афанасьева Д.Нагиев снимется в новом комедийном фильме «Спасите Колю!» С.Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР С.Никоненко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР14
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
«Игра престолов» снова отличилась7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение