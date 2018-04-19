В. Гинзбург снимет еще один фильм по книге В. Пелевина, главные роли сыграют П. Табаков и рэпер Oxxxymiron

Режиссер Виктор Гинзбург снимет фильм «Ампир V» по книге В. Пелевина, главную роль в картине исполнит Павел Табаков . Об этом режиссер сообщил на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства.

«Готическая драма В. Пелевина в современных реалиях Москвы, и фэнтези — чисто пелевинский микс жанров. Мы уже с осени в съемочном периоде, главную роль играет Паша Табаков. Антигероя в фильме играет рэпер Oxxxymiron, это его первая роль, возможно, он напишет часть музыки. Я очень долго искал главную героиню Геру, девчонка должна быть молодая, умная красивая и продвинутая. Мы сделали онлайн-кастинг на всю страну, около 3 млн человек, нашли главную героиню уникальную, которую выгнали из актерской академии», — пояснил В. Гинзбург.

По словам продюсера, фильм станет адаптацией романа В. Пелевина «Empire V». «Это такой мир, который проще увидеть, чем вообразить. Мы считаем, что это очень своевременное кино. Это картина, в которой весь мир управляется из Москвы кастой вампиров, которые создали людей для еды. На наш взгляд, это такой важный антидот в информационном пространстве, определенный гротеск, конечно», — отметил он.