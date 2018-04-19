ММКФ — 2018: Человек-легенда Брюс Ли и «Свои» за 40 лет

В четверг, 19 апреля, в столице открывается 40-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В этом году даты фестиваля пришлось перенести с привычного июня на апрель из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Как отметил в эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов , из-за переноса сроков на ММКФ не покажут работы победителей Каннского фестиваля, который в этом году проходит с 8 по 19 мая. Однако Канны не останутся за пределами столичного мероприятия.

«Естественно, мы не можем показывать победителей Канн, но мы не хотели, чтобы Каннский фестиваль был вообще за пределами нашей программы, поэтому сделали юбилейную программу «Две недели длиной в 50 лет», посвященную 50-летию секции Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров». Тем более, в этом году руководитель «Двухнедельника» делает свою последнюю программу и уступает место молодому итальянцу. Кроме того, последние годы отборщиком многих «Двухнедельников» был наш коллега и соотечественник Игорь Гуськов , который, к сожалению, рано ушел из жизни в возрасте 50 лет. Он очень много сделал для нашего кино и для фестивального движения в целом, поэтому эту программу мы посвящаем его памяти», — поделился киновед.

Еще одна юбилейная программа «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля» будет посвящена картинам, которые миру открыл именно ММКФ.

Кинокритик также отметил программу «Брюс Ли. Человек-легенда», для которой организаторам удалось добыть очень редкую киноленту.

«В результате длительных многолетних усилий мне удалось сделать программу фильмов с участием Брюса Ли, которая включает одну чрезвычайно редкую картину, которую мы получаем из Гонконгского киноархива, где Брюс Ли снимался не как звезда кунг фу и карате, а как подросток. Картина называется «Сирота»», — сказал Разлогов.

Как отмечает «Газета.ру» , Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире. Впервые он прошел в 1935 году, но только в 1959 году стал регулярным событием, а с 1999 года стал проводиться ежегодно. Программный директор ММКФ рассказал НСН, как изменился фестиваль со времен СССР.

«При Советском Союзе и политической обстановке того времени была ситуация совершенно иная. В частности, работали не по правилам Международной федерации киноархивов, на это смотрели сквозь пальцы, хотели завоевать большой российский рынок. Сейчас мы работаем строго по правилам. По-прежнему показываем те картины, которые сложно или невозможно посмотреть в прокате. Если в советское время, это были голливудские блокбастеры и индийские мелодрамы, то сейчас это в основном прескулы, экспериментальные ленты, ленты, которые называются арт-хаусными. Особое внимание я лично уделяю проблемам представления экзотических стран. Тех, которые не просто не попадают на экран, а неизвестных, в том числе, и киноведам. Этому посвящена программа «Открытие». В этом году открытие кино Шри-Ланки», — рассказал Разлогов.

Напомним, торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля пройдет в кинотеатре «Россия» (бывший кинотеатр «Пушкинский»).