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На Каннском кинофестивале покажут новое «Простоквашино»
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На Каннском кинофестивале покажут новое «Простоквашино» 

Говорит Москва 3 часа назад
Как сообщил ТАСС гендиректор студии Борис Машковцев, в частности, будут представлены сериальные проекты «Простоквашино», «Зебра в клеточку», «Пластилинки», «Пиратская школа», «Приключения Пети и Волка», «Оранжевая корова» и другие.
Кроме того, на фестивале продемонстрируют «Гофманиаду» как уже законченный полнометражный фильм, который студия выпускает в международный прокат. Эта лента создавалась с 2005 года по сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Фильм представляет собой компиляцию из трёх сказок: «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» и «Песочный человек». Предпремьерный показ состоялся 18 февраля на Берлинале. В России мультфильм выйдет в прокат во второй половине этого года.
71-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 8 по 19 мая. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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