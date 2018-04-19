На Каннском кинофестивале покажут новое «Простоквашино»

Как сообщил ТАСС гендиректор студии Борис Машковцев, в частности, будут представлены сериальные проекты «Простоквашино», «Зебра в клеточку», «Пластилинки», «Пиратская школа», «Приключения Пети и Волка», «Оранжевая корова» и другие.

Кроме того, на фестивале продемонстрируют «Гофманиаду» как уже законченный полнометражный фильм, который студия выпускает в международный прокат. Эта лента создавалась с 2005 года по сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофмана . Фильм представляет собой компиляцию из трёх сказок: «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» и «Песочный человек». Предпремьерный показ состоялся 18 февраля на Берлинале. В России мультфильм выйдет в прокат во второй половине этого года.