20 мая 1809 года французская армия под командованием Наполеона Бонапарта переправилась через Дунай и захватила два австрийских города: Асперн и Эсслинг. Но радость победы моментально омрачило австрийское контрнаступление. Эрцгерцог Карл, управляющий 90 000 войском, через два дня выбил французов из поселений и восстановил государственные границы. Это было первое значительное поражение «маленького капрала». Это была кровавая битва, в которой не участвовал капитан Шарль-Георг Нэвил, главный герой фильма «Сердцеед».
Он уехал на фронт, но дезертировал. Скитался по Европе, воровал на рынках, скрывался от бывших сослуживцев и даже не вспоминал о юной невесте, мечтавшей о его возвращении каждый день. Возможно, любовная хандра сгубила бы изнеженную натуру, но её практичная старшая сестра изобрела замечательное плацебо — начала самостоятельно сочинять письма от имени Нэвила, в которых выставляла его храбрецом и гением войны. Естественно, внезапное возвращение наполовину мифического капитана создало ряд нелепых положений, требующих красочных объяснений.
Собрав замечательный актерский состав (Мелани Лоран, Жан Дюжарден, Кристиан Бюжо, Орели Бокуен), Лоран Тирар поставил фильм, искрящийся юмором и позитивом. Вероятно, через несколько лет в российских театрах комедии появятся одноименные постановки по его мотивам, причин для этого достаточно: яркие персонажи, легкая доступная история, практически камерное повествование. Многочисленные шутки привязаны не только к нелепым ситуациям, но и к непростой, склонной на предрассудки, эпохе.
Сюжет изобилует отсылками к классикам французского романа. Нэвил вылетает кубарем из бара, подобно Жану Вальжану, только что вышедшему из острога, «Кукушка» вместе с пассажирами выглядит так, будто срисована с «Первых шагов в жизни», коленкоровые занавески и литые подсвечники также позаимствованы у Бальзака. Неизвестно с какой книги списаны образы казаков. В фильме они выглядят шайкой бродяг, беспорядочно обмотанных в меха и кожу. В жизни казачье войско щеголяло в черных костюмах с белыми поясами и красными эполетами.
Вопреки ожиданиям под неброским названием скрывается неплохой фильм, который не страшно посмотреть даже в мужской компании, благо количество любовных сцен сведено до приемлемого минимума, а массовый расстрел бродяг из артиллерии очень слабо напоминает о поражениях Российской империи.
Автор kino-punk.ru