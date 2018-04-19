Сердцеед

20 мая 1809 года французская армия под командованием Наполеона Бонапарта переправилась через Дунай и захватила два австрийских города: Асперн и Эсслинг. Но радость победы моментально омрачило австрийское контрнаступление. Эрцгерцог Карл, управляющий 90 000 войском, через два дня выбил французов из поселений и восстановил государственные границы. Это было первое значительное поражение «маленького капрала». Это была кровавая битва, в которой не участвовал капитан Шарль-Георг Нэвил, главный герой фильма «Сердцеед».

Он уехал на фронт, но дезертировал. Скитался по Европе, воровал на рынках, скрывался от бывших сослуживцев и даже не вспоминал о юной невесте, мечтавшей о его возвращении каждый день. Возможно, любовная хандра сгубила бы изнеженную натуру, но её практичная старшая сестра изобрела замечательное плацебо — начала самостоятельно сочинять письма от имени Нэвила, в которых выставляла его храбрецом и гением войны. Естественно, внезапное возвращение наполовину мифического капитана создало ряд нелепых положений, требующих красочных объяснений.

Сюжет изобилует отсылками к классикам французского романа. Нэвил вылетает кубарем из бара, подобно Жану Вальжану, только что вышедшему из острога, «Кукушка» вместе с пассажирами выглядит так, будто срисована с «Первых шагов в жизни», коленкоровые занавески и литые подсвечники также позаимствованы у Бальзака. Неизвестно с какой книги списаны образы казаков. В фильме они выглядят шайкой бродяг, беспорядочно обмотанных в меха и кожу. В жизни казачье войско щеголяло в черных костюмах с белыми поясами и красными эполетами.

Вопреки ожиданиям под неброским названием скрывается неплохой фильм, который не страшно посмотреть даже в мужской компании, благо количество любовных сцен сведено до приемлемого минимума, а массовый расстрел бродяг из артиллерии очень слабо напоминает о поражениях Российской империи.

Автор kino-punk.ru