Фильм «Ампир V» по роману Пелевина выйдет в прокат в начале 2019 года 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Адаптация романа Виктора Пелевина — фильм «Ампир V» — выйдет в прокат в начале 2019 года, одну из главных ролей в картине исполнит российский рэпер Oxxxymiron. Об этом сообщил в четверг продюсер Иван Засурский, представляя фильм во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.
"Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года", — отметил продюсер.
Режиссер фильма Виктор Гинзбург рассказал, что в прокате планируется собрать более 800 млн рублей. «Это готическая драма Пелевина в современной Москве, там присутствует пелевинский микс жанров», — пояснил режиссер. Он добавил, что главную роль исполнит Павел Табаков, также в фильме снимается Oxxxymiron, который также напишет часть музыки к картине.
В фильме будет показано, как «весь мир управляется из Москвы командой вампиров». По словам режиссера, в фильме много сатиры.
Также в четверг экспертам Фонда кино рассказали о фильме «Севастополь 1942», который выйдет в прокат в апреле 2019 года. Главные роли исполнят Владимир Ильин, Сергей Пускепалис и другие. Картину поддерживают Министерство обороны РФ и Первый канал.