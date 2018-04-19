Фильм «Ампир V» по роману Пелевина выйдет в прокат в начале 2019 года

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Адаптация романа Виктора Пелевина — фильм «Ампир V» — выйдет в прокат в начале 2019 года, одну из главных ролей в картине исполнит российский рэпер Oxxxymiron. Об этом сообщил в четверг продюсер Иван Засурский, представляя фильм во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

"Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года", — отметил продюсер.

Режиссер фильма Виктор Гинзбург рассказал, что в прокате планируется собрать более 800 млн рублей. «Это готическая драма Пелевина в современной Москве, там присутствует пелевинский микс жанров», — пояснил режиссер. Он добавил, что главную роль исполнит Павел Табаков , также в фильме снимается Oxxxymiron, который также напишет часть музыки к картине.

В фильме будет показано, как «весь мир управляется из Москвы командой вампиров». По словам режиссера, в фильме много сатиры.