Ещё
Стала известна дата выхода фильма с Oxxxymiron по роману Пелевина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата выхода фильма с Oxxxymiron по роману Пелевина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, в котором одну из главных ролей играет рэпер Oxxxymiron, выйдет в прокат в начале следующего года, передает ФАН.
"Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года", — рассказал продюсер картины Иван Засурский.
Ранее сообщалось, что московская кинокомиссия под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова поддержала съемки шести картин, среди которых лента Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина.
Сюжет «Ампира V» разворачивается в альтернативной Москве. Главные роли исполнили Павел Табаков, Вера Алентова, Юрий Стоянов и рэп-музыкант Оксимирон. Съемки картины, которую критики называют одной из самых ожидаемых в этом году, должны проходить на Новом Арбате и Кутузовском проспекте, а также в особняках Чертковых и Морозовых.
Газета.Ru: последние новости
Федор Бондарчук возьмется за драму о японо-китайской войне Киностудия им. Горького возьмется за 3D-сказку о Кощее Каннский кинофестиваль простил Ларса фон Триера на особых условиях
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»86
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Что стало со звездами «Аншлага»20
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение