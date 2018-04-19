Стала известна дата выхода фильма с Oxxxymiron по роману Пелевина 

Фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, в котором одну из главных ролей играет рэпер Oxxxymiron, выйдет в прокат в начале следующего года, передает ФАН.
"Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года", — рассказал продюсер картины Иван Засурский.
Ранее сообщалось, что московская кинокомиссия под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова поддержала съемки шести картин, среди которых лента Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина.
Сюжет «Ампира V» разворачивается в альтернативной Москве. Главные роли исполнили Павел Табаков, Вера Алентова, Юрий Стоянов и рэп-музыкант Оксимирон. Съемки картины, которую критики называют одной из самых ожидаемых в этом году, должны проходить на Новом Арбате и Кутузовском проспекте, а также в особняках Чертковых и Морозовых.