Московский кинофестиваль: гид для обычных зрителей, а не кинокритиков

Грандиозный Московский международный кинофестиваль обычно интересует только профессионалов и журналистов, но это все из-за объемов: на смотре помимо основной конкурсной программы показывают едва ли не все иностранное кино со всех прочих иностранных фестивалей, также проходят многочисленные ретроспективы и еще много всего интересного. И самое главное — на все сеансы можно купить билеты в кассе, аккредитация для этого не нужна.

Все билеты ищите на сайте ММКФ, но еще не на все сеансы открыта продажа. Дело в том, что купить билеты можно только на сегодня и завтра: если вы захотите пойти на сеанс 23 апреля, то билеты появятся на сайте 22 числа.

Русские фильмы в конкурсе (и не только там)

Если для профессионалов и профильной прессы традиционно важнее всего конкурсная программа, то для обычного зрителя — совсем наоборот: неважно, получит ли фильм какого-нибудь «Золотого Святого Георгия», если весь конкурс отсмотреть вряд ли выйдет (да не очень-то и хочется). Но все же и в титульной программе фестиваля есть крайне любопытные фильмы, но в основном российские, их в этом году аж три штуки (и еще один — в документальной программе):

"Ню", один из интереснейших фильмов всего фестиваля, дебют Ян Гэ , артистки «Гоголь-центра» и участницы шоу «Голос». Фильм, судя по всему, автобиографический: китайская девушка приезжает в Москву, ищет себе интимные приключения и ведет об этом видеоблог. ("Октябрь", зал №1, 22 апреля в 19:30)

"Спитак", второй после прошлогоднего «Землетрясения» Сарика Андреасяна фильм о драматичной катастрофе, которая произошла в Армении в 1988 году, где погибли десятки тысяч человек. Можно предположить, что «Спитак» Александра Котта окажется интереснее работы Андреасяна. ("Октябрь", зал №1, 20 апреля в 19:00)

"Царь-птица", картина, представляющая в конкурсе главную региональную российскую кинематографию — якутскую. Это драма о пожилой паре, к которой в дом внезапно прилетает орел, и они начинают вместе жить. Якутское кино в сравнении с российским — это как корейское в сравнении с общемировым, то есть крайне самобытное и ни на что не похожее. ("Октябрь", зал №1, 23 апреля в 14:30)

"Генезис 2.0", еще один якутский фильм, но уже документальный, только что потрясшая знаменитый американский фестиваль Sundance история об археологии: охотники внезапно находят хорошо сохранившуюся тушу мамонта, и благодаря этой находке ученые вполне могут создать клона древнего животного. ("Октябрь", зал №2 (IMAX), 22 апреля в 18:00; Центр документального кино, 23 апреля в 20:45)

Кроме того, на ММКФ можно будет наконец закрыть лакуны и посмотреть всякое важное отечественное кино прошлого года:

"Аритмия", один из двух главных российских фильмов года (вместе с «Нелюбовью»), лауреат главного приза «Кинотавра». ("Октябрь", зал №8, 23 апреля в 13:00)

"Движение вверх", самый кассовый российский релиз в новейшей истории, так что вы наверняка уже видели на широком экране эту спортивную картину, основанную на реальных событиях, но если нет, то вот еще один шанс. ("Октябрь", зал №8, 20 апреля в 15:45)

"Довлатов", биографическая картина о советском писателе от режиссера Алексея Германа-младшего, получившая приз на Берлинале. ("Октябрь", зал №8, 22 апреля в 16:30)

И еще на фестивале покажут русские картины — участники конкурса ММКФ прошлых лет (эта программа под названием «Свои» приурочена к сорокалетию смотра):

"Коктебель", изумительный фильм Хлебникова — Попогребского об эзотерическом путешествии отца и сына в Крым. Оба после этого стали звездами фестивального кино и участвовали, например, в конкурсе Берлинале. ("Октябрь", зал №9, 22 апреля в 22:30 и 23 апреля в 16:00)

"Шапито-шоу", более чем трехчасовое кинополотно Сергея Лобана , поделенное на четыре части-новеллы: «Любовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество»; уникальный, ни с чем не сравнимый киноопыт, один из важнейших российских фильмов вообще. ("Октябрь", зал №10, 21 апреля в 21:00)

"Про уродов и людей", работа Алексея Балабанова , снятая между первой и второй частями «Брата». Изощренное депрессивное кино, действие которого происходит в начале века. (Кинотеатр «Звезда», 23 апреля в 16:00; «Октябрь», зал №10, 25 апреля в 17:15)

Лучшее фестивальное кино со всего мира

ММКФ традиционно служит для российских киноманов возможностью досмотреть все титулованные фильмы с трех главных фестивалей — Каннского, Венецианского и Берлинского, которое не доехало до нашего проката. В этом году, к сожалению, смотр проходит раньше, чем Каннский (он будет в мае), поэтому часть картин оттуда придется ждать дольше.

Берлинале-2018:

"Между стеллажами" (он же «Между рядами»), удивительно поэтичное немецкое кино о складском грузчике, который находит на новом месте работы, в мелкооптовом гипермаркете, и жизнь, и слезы, и любовь. Выйдет в прокат 5 июля. ("Октябрь", зал №1, 22 апреля в 22:00)

"Моего брата зовут Роберт, и он идиот", самый спорный фильм фестиваля, с которого массово уходили люди, один из критиков закурил от нервов прямо в зале, а затем все гости Берлинале переругались аж дважды: после того, как картину показали, и после того, как оставили без наград. Философский фильм без границ и рамок: только брат, сестра и лужайка рядом с автозаправкой. ("Октябрь", зал №7, 20 апреля в 21:00, 26 апреля в 19:00)

"Молитва", сдержанная французская картина о пареньке-наркомане, который попадает в христианский приют. ("Октябрь", зал №7, 22 апреля в 21:30; зал №4, 26 апреля в 18:15)

"Недотрога" (он же называется «Не прикасайся ко мне»), экспериментальный фильм о сексе, в котором до конца неясно, кто же там играет, а кто настоящий, волнующий киноперформанс об отношении к собственному телу и либидо. «Золотой медведь — 2018». ("Октябрь", зал №2, 22 апреля в 23:59; зал №4, 26 апреля в 20:45)

"Профайл", новый фильм Тимура Бекмамбетова , произведший, кстати, фурор в параллельной программе «Панорама». Лэптоп-драма, стилизованная под съемку с экрана ноутбука, о том, как британская журналистка чуть не попала в ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). ("Октябрь", зал №7, 22 апреля в 22:00)

Венеция-2017:

"Мектуб. Любовь моя. Песнь первая", новое кино от Абделатифа Кешиша, автора «Жизни Адель», которая прославила и режиссера (и принесла «Золотую пальмовую ветвь» в Канне), и актрису Леа Сейду. По сюжету трое приятелей — молодой сценарист, его подруга детства и его кузен — гуляют по портовому городку, и все. ("Октябрь", зал №1, 25 апреля в 21:30)

"Фокстрот", последний из номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», который еще не показывали в России. Израильская военная драма: родителям передают, что их сын погиб, в то время как он на самом деле жив и здоров. ("Октябрь", зал №7, 20 апреля в 18:15; зал в Третьяковской галерее, 21 апреля в 16:30)

"Человеческий поток", первая документальная работа знаменитого китайского современного художника Ай Вэйвэя, тема выбрана злободневная — беженцы. ("Октябрь", зал №2, 23 апреля в 22:00)

Канн-2017:

"Спутник Юпитера", самый, возможно, неожиданный фильм прошлогодней каннской программы, — венгерское супергеройское кино о беженце, в которого стреляет солдат при попытке пересечь границу, а тот из-за этого неожиданно получает суперспособности взлетать в воздух и менять гравитацию. ("Октябрь", зал №7, 24 апреля в 18:45 и 25 апреля в 22:00)

Очень длинные фильмы

Эти картины тоже фестивальные (обе — из Берлина), но их все же следует выделить в отдельную категорию: дело в том, что идти на них нужно будет на полдня: фильмы длятся по четыре часа. То есть эти картины только для решительных и отчаянных (мы предупредили).

Про первый из них ТАСС уже писал, это филиппинский черно-белый мюзикл без музыки (то есть а капелла) под названием «Время чудовищ» (также известный как «Время дьявола»), в котором признанный мастер большого формата Лав Диас, неоднократный лауреат всевозможных фестивалей, только что выигравший в Венеции «Золотого льва», очень неспешно размышляет о судьбах родины и местной народной полиции. Будет совершенно не скучно, но если вы даже заснете на фильме, то тогда его содержание и вовсе преобразится в фантасмагорическую сказку, тем лучше. ("Октябрь", зал №5, 21 апреля в 16:00; «Пионер», зал №1, 21 апреля в 22:30)

Другой фильм куда более серьезен, это китайская драма «Слон сидит спокойно» режиссера по имени Ху Бо. Он прославился двумя своими книгами-бестселлерами, снял этот фильм и покончил с собой в возрасте всего лишь 29 лет. В его меланхоличном дебюте, который можно смотреть и безо всякого понимания китайского колорита, герои пытаются сбежать из своего опостылевшего городка в Маньчжурию, но у них почему-то ничего не выходит. Что же конкретно им мешает и при чем тут спокойный слон, можно увидеть на одном из лучших экранов Москвы, в кинотеатре «Пионер». ("Пионер", зал №1, 20 апреля в 21:40; «Октябрь», зал №4, 25 апреля в 14:00)

Вселенная Ингмара Бергмана

К столетию со дня рождения великого шведского мастера ММКФ показывает аж 21 его фильм, от дебютного «Кризиса» 1946 года (зал в Третьяковской галерее, 20 апреля в 19:30) до его главной поздней трехчасовой картины «Фанни и Александр» ("Октябрь", зал №5, 20 апреля в 18:00), а также, смертельный номер, пятичасовые «Сцены из супружеской жизни» ("Октябрь", зал №11, 25 апреля в 22:00), главный, наверное, авторский телесериал в истории. Выбор есть на любой вкус, все расписание можно найти на сайте фестиваля.

Кстати, у петербуржцев благодаря компании «Иноекино» есть свой ответ ММКФ, также отличная ретроспектива Бергмана в самом высоком качестве и тоже в оригинале с субтитрами, само собой. Из того, что не покажут в Москве, будут классические «Седьмая печать», «Земляничная поляна» и «Персона» (все три обязательны к просмотру), а также последний его фильм «Сарабанда» и две документалки о самом режиссере: «Гуннар» и «Остров Бергмана».

Егор Беликов